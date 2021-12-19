https://sputnik-georgia.ru/20211219/chislo-vyyavlennykh-v-gruzii-sluchaev-koronavirusa-za-sutki-sostavilo-2-195-262973618.html

Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки составило 2 195

Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки составило 2 195

За последние 24 часа от коронавируса скончались 47 человек, вылечились 4 319 пациентов 19.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-19T10:59+0400

2021-12-19T10:59+0400

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 195. Скончались 47 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 909 160 случаев заражения.Новый штамм коронавируса "омикрон" увеличивает риск заражения детей – Чхаидзе>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 319 человек, с начала пандемии – 858 949. Скончался 13 071.За сутки сделано 33 813 тестов, в том числе 20 095 на антиген и 13 718 ПЦР-тестов.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 6,49%, за последние 14 дней – 6,96%, за последние семь дней – 6,48%.К этому времени в Грузии сделано 2 380 972 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки – 7 018.В карантине в данное время находится 31 человек, в стационарах – 5 779, в ковид-гостиницах – 1 071.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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