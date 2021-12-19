https://sputnik-georgia.ru/20211219/inspektsiya-truda-prizvala-nochnye-kluby-dozhdatsya-okonchatelnogo-protokola-262979692.html

Инспекция труда призвала ночные клубы дождаться окончательного протокола

Инспекция труда призвала ночные клубы дождаться окончательного протокола

Изучением возможным рисков и разработкой протокола занимается Минздрав Грузии 19.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-19T20:24+0400

2021-12-19T20:24+0400

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Ночным клубам запрещается проводить мероприятия до тех пор, пока Минздрав не оценит все возможные риски в связи с приближением нового штамма коронавируса "омикрон", говорится в заявлении инспекции труда после встречи с представителями Ассоциации ночных клубов."Важно, чтобы окончательное решение было принято в результате выявления всех возможных рисков, в частности возможности быстрого распространения нового штамма "омикрон" и максимального принятия соответствующих мер безопасности", - говорится в заявлении.Изучением возможным рисков и разработкой протокола занимается Минздрав Грузии, мэрия Тбилиси и Минэкономики.На встрече стороны еще раз выслушали позиции друг друга, обсудили возможные пути открытия сектора, после чего владельцы клубов отменили объявленные мероприятия.Ночные клубы в Грузии закрылись в марте 2020 года, вскоре после того, как в стране был зафиксирован первый случай коронавируса (26 февраля). Некоторые эпидемиологи советуют еще повременить с открытием клубов, так как страна находится перед очередным вызовом – омикрон-штаммом коронавируса, который зафиксирован уже почти в девяти десятках стран.Глава инспекции труда Минздрава Грузии Бека Перадзе после встречи с представителями Ассоциации ночных клубов 7 декабря заявил, что они могут возобновить работу 16-17 декабря. Еще днем ранее Перадзе уточнил, что консенсус между сторонами достигнут, разработан новый протокол и требуется только одобрение межведомственного координационного совета.Спустя 10 дней готовому к открытию бизнесу сообщили, что с возобновлением работы придется повременить. Владельцы ряда клубов не согласились с таким решением Минздрава и не стали отменять анонсированные мероприятия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211219/nochnye-kluby-gruzii-gotovy-podozhdat-s-otkrytiem-esche-nedelyu-262974100.html

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