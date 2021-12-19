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Ночные клубы Грузии готовы подождать с открытием еще неделю
Ночные клубы Грузии готовы подождать с открытием еще неделю
Готовы подождать еще неделю - ночные клубы Грузии еще раз пошли на компромисс с властью 19.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-19T11:33+0400
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Тбилисские клубы перенесли начало возобновления работы еще на неделю, до 25 декабря, говорится в опубликованном клубами заявлении.Глава инспекции труда Грузии Бека Перадзе после встречи с представителями Ассоциации ночных клубов 7 декабря заявил, что они могут возобновить работу 16-17 декабря. Еще днем ранее Перадзе уточнил, что консенсус между сторонами достигнут, разработан новый протокол и требуется лишь одобрение Межведомственного координационного совета. Однако готовым к открытию владельцам клубов спустя 10 дней сообщили, что с возобновлением работы придется повременить.Компромиссное решение было принято после встречи с представителями Инспекции труда.Полное заявление и детали пообещали представить в ближайшее время.Ночные клубы в Грузии закрылись в марте 2020 года, вскоре после того, как в стране был зафиксирован первый случай коронавируса (26 февраля). Ряд эпидемиологов и иммунологов советуют еще повременить с открытием клубов, так как страна находится перед очередным вызовом - новым штаммом коронавируса "омикрон", который уже зафиксирован в ряде соседних с Грузией стран, и это может стать началом шестой волны панденмии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса

Ночные клубы Грузии готовы подождать с открытием еще неделю

11:33 19.12.2021 (обновлено: 11:42 19.12.2021)
© Sputnik / Alexander ImedashviliНочной клуб Soho на батумском бульваре
Ночной клуб Soho на батумском бульваре - Sputnik Грузия, 1920, 19.12.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Готовы подождать еще неделю - ночные клубы Грузии еще раз пошли на компромисс с властью
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Тбилисские клубы перенесли начало возобновления работы еще на неделю, до 25 декабря, говорится в опубликованном клубами заявлении.
Глава инспекции труда Грузии Бека Перадзе после встречи с представителями Ассоциации ночных клубов 7 декабря заявил, что они могут возобновить работу 16-17 декабря. Еще днем ранее Перадзе уточнил, что консенсус между сторонами достигнут, разработан новый протокол и требуется лишь одобрение Межведомственного координационного совета. Однако готовым к открытию владельцам клубов спустя 10 дней сообщили, что с возобновлением работы придется повременить.
"Руководствуясь общими интересами, представители тбилисской клубной сцены приняли совместное решение о переносе вечеринок, запланированных на субботу, 18 декабря, на неделю. Это последний возможный компромисс с нашей стороны". - говорится в заявлении.
Компромиссное решение было принято после встречи с представителями Инспекции труда.
Полное заявление и детали пообещали представить в ближайшее время.
Амиран Гамкрелидзе - Sputnik Грузия, 1920, 18.12.2021
Главный эпидемиолог Грузии не рекомендует гулять по клубам из-за "омикрона"
Вчера, 19:30
Ночные клубы в Грузии закрылись в марте 2020 года, вскоре после того, как в стране был зафиксирован первый случай коронавируса (26 февраля). Ряд эпидемиологов и иммунологов советуют еще повременить с открытием клубов, так как страна находится перед очередным вызовом - новым штаммом коронавируса "омикрон", который уже зафиксирован в ряде соседних с Грузией стран, и это может стать началом шестой волны панденмии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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