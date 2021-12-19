https://sputnik-georgia.ru/20211219/nochnye-kluby-gruzii-gotovy-podozhdat-s-otkrytiem-esche-nedelyu-262974100.html

Ночные клубы Грузии готовы подождать с открытием еще неделю

Ночные клубы Грузии готовы подождать с открытием еще неделю

Готовы подождать еще неделю - ночные клубы Грузии еще раз пошли на компромисс с властью 19.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-19T11:33+0400

2021-12-19T11:33+0400

2021-12-19T11:42+0400

пятая волна

общество

новости

грузия

коронавирус covid-19

ограничения из-за коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/0d/249436150_0:166:3000:1854_1920x0_80_0_0_d752d1e42c5809c657d4a50c90c0bd9a.jpg

ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Тбилисские клубы перенесли начало возобновления работы еще на неделю, до 25 декабря, говорится в опубликованном клубами заявлении.Глава инспекции труда Грузии Бека Перадзе после встречи с представителями Ассоциации ночных клубов 7 декабря заявил, что они могут возобновить работу 16-17 декабря. Еще днем ранее Перадзе уточнил, что консенсус между сторонами достигнут, разработан новый протокол и требуется лишь одобрение Межведомственного координационного совета. Однако готовым к открытию владельцам клубов спустя 10 дней сообщили, что с возобновлением работы придется повременить.Компромиссное решение было принято после встречи с представителями Инспекции труда.Полное заявление и детали пообещали представить в ближайшее время.Ночные клубы в Грузии закрылись в марте 2020 года, вскоре после того, как в стране был зафиксирован первый случай коронавируса (26 февраля). Ряд эпидемиологов и иммунологов советуют еще повременить с открытием клубов, так как страна находится перед очередным вызовом - новым штаммом коронавируса "омикрон", который уже зафиксирован в ряде соседних с Грузией стран, и это может стать началом шестой волны панденмии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211218/glavnyy-epidemiolog-gruzii-ne-rekomenduet-gulyat-po-klubam-iz-za-omikrona--262966066.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса