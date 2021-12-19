https://sputnik-georgia.ru/20211219/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-19-dekabrya-2021-262942341.html

Какой сегодня церковный праздник: 19 декабря 2021

Какой сегодня церковный праздник: 19 декабря 2021

По православному церковному календарю 19 декабря 2021 отмечают день памяти Николая Чудотворца – одного из самых почитаемых христианских Святых

2021-12-19T01:00+0400

2021-12-19T01:00+0400

2021-12-19T01:00+0400

религия

справки

грузинская православная церковь

церковный праздник

религиозный праздник

календарь религиозных праздников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24818/34/248183453_0:117:3000:1805_1920x0_80_0_0_bd551a9da31028cf17d8860c114de7a4.jpg

Sputnik Грузия рассказывает житие Николая Чудотворца и почему он упоминаются в церковном календаре 19 декабря.Архиепископ Мир ЛикийскихПо церковному календарю 19 декабря поминают Святого Николая, архиепископа Мир Ликийских.Родился будущий Святой в 270 году в благочестивой семье в Ликийском городе Патары (ныне территория Турции). По преданию, Чудотворец появился на свет благодаря молитве родителей, долгое время не имеющих детей.Православный церковный календарь на 2022 год >>>Николай еще с детства посвятил себя полностью вере. Повзрослев, он стал чтецом, а затем и священником в церкви, где настоятелем был его дядя – епископ Николай Патарский.Чудотворец, после смерти родителей, раздав все свое имущество бедным, продолжил церковное служение. Вскоре его избрали епископом в Мире (ныне город Демре в Турции).Нового архиепископа – доброго, кроткого, отзывчивого и справедливого, люди очень полюбили. Ни одна просьба к Святому Николаю не оставалась без ответа. При этом архипастырь запомнился современникам как непримиримый борец с язычеством, разрушавший идолов и капища, и защитник христианства, обличающий еретиков.Святитель еще при жизни прославился многими чудесами. Молитвой спас город Миры от страшного голода, помогал морякам на тонущих суднах, выводил неправедно осужденных из тюрем и так далее.Дожив до глубокой старости, Святой Николай мирно скончался в 345-351 году. Точная дата смерти Чудотворца неизвестна.День Николая Чудотворца по церковному календарю отмечают дважды в год: День поминовения Святого Николая Чудотворца – 19 декабря, и 22 мая – праздник перенесения мощей архиепископа Мир Ликийских в итальянский город Бар (Бари) в 1087-м, где они почивают и поныне.Николай Чудотворец – один из самых почитаемых грузинами Святых. Праздничные службы пройдут во всех действующих церквях страны.Святой Николай считается одним из покровителей Грузинской православной церкви. Только в Тбилиси насчитывается пять храмов, посвященных Чудотворцу.В этот день именины отмечают все Николаи-Николозы.ИмениныПо церковному календарю 19 декабря именины отмечают Максим и Николай.Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20190307/Kto-takaya-Matrona-Moskovskaya-moschi-chudesa-predskazaniya-244624187.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

религия , справки , грузинская православная церковь, церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников