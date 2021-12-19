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https://sputnik-georgia.ru/20211219/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-19-dekabrya-2021-262942341.html
Какой сегодня церковный праздник: 19 декабря 2021
Какой сегодня церковный праздник: 19 декабря 2021
По православному церковному календарю 19 декабря 2021 отмечают день памяти Николая Чудотворца – одного из самых почитаемых христианских Святых
2021-12-19T01:00+0400
2021-12-19T01:00+0400
религия
справки
грузинская православная церковь
церковный праздник
религиозный праздник
календарь религиозных праздников
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Sputnik Грузия рассказывает житие Николая Чудотворца и почему он упоминаются в церковном календаре 19 декабря.Архиепископ Мир ЛикийскихПо церковному календарю 19 декабря поминают Святого Николая, архиепископа Мир Ликийских.Родился будущий Святой в 270 году в благочестивой семье в Ликийском городе Патары (ныне территория Турции). По преданию, Чудотворец появился на свет благодаря молитве родителей, долгое время не имеющих детей.Православный церковный календарь на 2022 год &gt;&gt;&gt;Николай еще с детства посвятил себя полностью вере. Повзрослев, он стал чтецом, а затем и священником в церкви, где настоятелем был его дядя – епископ Николай Патарский.Чудотворец, после смерти родителей, раздав все свое имущество бедным, продолжил церковное служение. Вскоре его избрали епископом в Мире (ныне город Демре в Турции).Нового архиепископа – доброго, кроткого, отзывчивого и справедливого, люди очень полюбили. Ни одна просьба к Святому Николаю не оставалась без ответа. При этом архипастырь запомнился современникам как непримиримый борец с язычеством, разрушавший идолов и капища, и защитник христианства, обличающий еретиков.Святитель еще при жизни прославился многими чудесами. Молитвой спас город Миры от страшного голода, помогал морякам на тонущих суднах, выводил неправедно осужденных из тюрем и так далее.Дожив до глубокой старости, Святой Николай мирно скончался в 345-351 году. Точная дата смерти Чудотворца неизвестна.День Николая Чудотворца по церковному календарю отмечают дважды в год: День поминовения Святого Николая Чудотворца – 19 декабря, и 22 мая – праздник перенесения мощей архиепископа Мир Ликийских в итальянский город Бар (Бари) в 1087-м, где они почивают и поныне.Николай Чудотворец – один из самых почитаемых грузинами Святых. Праздничные службы пройдут во всех действующих церквях страны.Святой Николай считается одним из покровителей Грузинской православной церкви. Только в Тбилиси насчитывается пять храмов, посвященных Чудотворцу.В этот день именины отмечают все Николаи-Николозы.ИмениныПо церковному календарю 19 декабря именины отмечают Максим и Николай.Материал подготовлен на основе открытых источников
https://sputnik-georgia.ru/20190307/Kto-takaya-Matrona-Moskovskaya-moschi-chudesa-predskazaniya-244624187.html
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религия , справки , грузинская православная церковь, церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников

Какой сегодня церковный праздник: 19 декабря 2021

01:00 19.12.2021
© Sputnik / Vladimir UmikashviliКафедральный собор Святой Троицы Самеба во время карантина
Кафедральный собор Святой Троицы Самеба во время карантина - Sputnik Грузия, 1920, 19.12.2021
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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По православному церковному календарю 19 декабря 2021 отмечают день памяти Николая Чудотворца – одного из самых почитаемых христианских Святых
Sputnik Грузия рассказывает житие Николая Чудотворца и почему он упоминаются в церковном календаре 19 декабря.

Архиепископ Мир Ликийских

По церковному календарю 19 декабря поминают Святого Николая, архиепископа Мир Ликийских.
Родился будущий Святой в 270 году в благочестивой семье в Ликийском городе Патары (ныне территория Турции). По преданию, Чудотворец появился на свет благодаря молитве родителей, долгое время не имеющих детей.
Православный церковный календарь на 2022 год >>>
Николай еще с детства посвятил себя полностью вере. Повзрослев, он стал чтецом, а затем и священником в церкви, где настоятелем был его дядя – епископ Николай Патарский.
Чудотворец, после смерти родителей, раздав все свое имущество бедным, продолжил церковное служение. Вскоре его избрали епископом в Мире (ныне город Демре в Турции).
Нового архиепископа – доброго, кроткого, отзывчивого и справедливого, люди очень полюбили. Ни одна просьба к Святому Николаю не оставалась без ответа. При этом архипастырь запомнился современникам как непримиримый борец с язычеством, разрушавший идолов и капища, и защитник христианства, обличающий еретиков.
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Святитель еще при жизни прославился многими чудесами. Молитвой спас город Миры от страшного голода, помогал морякам на тонущих суднах, выводил неправедно осужденных из тюрем и так далее.
Дожив до глубокой старости, Святой Николай мирно скончался в 345-351 году. Точная дата смерти Чудотворца неизвестна.
День Николая Чудотворца по церковному календарю отмечают дважды в год: День поминовения Святого Николая Чудотворца – 19 декабря, и 22 мая – праздник перенесения мощей архиепископа Мир Ликийских в итальянский город Бар (Бари) в 1087-м, где они почивают и поныне.
Николай Чудотворец – один из самых почитаемых грузинами Святых. Праздничные службы пройдут во всех действующих церквях страны.
Святой Николай считается одним из покровителей Грузинской православной церкви. Только в Тбилиси насчитывается пять храмов, посвященных Чудотворцу.
В этот день именины отмечают все Николаи-Николозы.

Именины

По церковному календарю 19 декабря именины отмечают Максим и Николай.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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