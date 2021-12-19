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Ковид-статистика Грузии - последние данные о вакцинации против коронавируса
Ковид-статистика Грузии - последние данные о вакцинации против коронавируса
На данный момент в Грузии 33 813 активных случаев заболевания, 5 779 пациентов проходят лечение в стационарах 19.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-19T18:34+0400
2021-12-19T18:34+0400
2021-12-19T19:12+0400
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Обе дозы вакцины против коронавируса в Грузии сделали 1 078 455 человек, что составляет 37,6% взрослого населения, данные на 19 декабря публикует Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья (NCDC).По данным Центра, всего к 19 декабря было сделано 2 380 972 дозы прививок. Из них по меньшей мере одной дозой вакцинирован 1 254 991 человек, что составляет 43,7% взрослого населения.Штамм коронавируса "омикрон" пока не добрался до Грузии >>Бустер-дозу вакцины сделали 46 562 человека.За последние сутки в Грузии зафиксировано 2 195 новых случаев инфицирования COVID-19.В регионах ситуация выглядит следующим образом:На данный момент в Грузии 33 813 активных случаев заболевания, 5 779 пациентов проходят лечение в стационарах. 1 106 граждан помещены в ковид-гостиницы.В карантинных пространствах остается 31 человек, в самоизоляции – 35 925 человек.Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 909 160 случаев заболевания коронавирусом, 13 071 стал жертвой COVID-19. За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 4 319 человек, с начала пандемии – 858 949.Первый случай коронавируса был зарегистрирован в Грузии 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19
Ковид-статистика Грузии - последние данные о вакцинации против коронавируса
18:34 19.12.2021 (обновлено: 19:12 19.12.2021)
На данный момент в Грузии 33 813 активных случаев заболевания, 5 779 пациентов проходят лечение в стационарах
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik.
Обе дозы вакцины против коронавируса в Грузии сделали 1 078 455 человек, что составляет 37,6% взрослого населения, данные на 19 декабря публикует Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья
(NCDC).
По данным Центра, всего к 19 декабря было сделано 2 380 972 дозы прививок. Из них по меньшей мере одной дозой вакцинирован 1 254 991 человек, что составляет 43,7% взрослого населения.
Бустер-дозу вакцины сделали 46 562 человека.
В Грузии за последние сутки сделано 51 054 теста на коронавирус: 20 095 – на антиген, 13 718 – ПЦР-тестов. Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 18 декабря, составляет 6.49%, за две недели – 6.96%, за семь дней – 6,48%.
За последние сутки в Грузии зафиксировано 2 195 новых случаев инфицирования COVID-19.
В регионах ситуация выглядит следующим образом:
На данный момент в Грузии 33 813 активных случаев заболевания, 5 779 пациентов проходят лечение в стационарах. 1 106 граждан помещены в ковид-гостиницы.
В карантинных пространствах остается 31 человек, в самоизоляции – 35 925 человек.
Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 909 160 случаев заболевания коронавирусом, 13 071 стал жертвой COVID-19. За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 4 319 человек, с начала пандемии – 858 949.
Первый случай коронавируса был зарегистрирован в Грузии 26 февраля 2020 года.
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