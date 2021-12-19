https://sputnik-georgia.ru/20211219/kovid-statistika-gruzii---poslednie-dannye-o-vaktsinatsii-protiv-koronavirusa-262978430.html

Ковид-статистика Грузии - последние данные о вакцинации против коронавируса

Ковид-статистика Грузии - последние данные о вакцинации против коронавируса

На данный момент в Грузии 33 813 активных случаев заболевания, 5 779 пациентов проходят лечение в стационарах 19.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-19T18:34+0400

2021-12-19T18:34+0400

2021-12-19T19:12+0400

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Обе дозы вакцины против коронавируса в Грузии сделали 1 078 455 человек, что составляет 37,6% взрослого населения, данные на 19 декабря публикует Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья (NCDC).По данным Центра, всего к 19 декабря было сделано 2 380 972 дозы прививок. Из них по меньшей мере одной дозой вакцинирован 1 254 991 человек, что составляет 43,7% взрослого населения.Штамм коронавируса "омикрон" пока не добрался до Грузии >>Бустер-дозу вакцины сделали 46 562 человека.За последние сутки в Грузии зафиксировано 2 195 новых случаев инфицирования COVID-19.В регионах ситуация выглядит следующим образом:На данный момент в Грузии 33 813 активных случаев заболевания, 5 779 пациентов проходят лечение в стационарах. 1 106 граждан помещены в ковид-гостиницы.В карантинных пространствах остается 31 человек, в самоизоляции – 35 925 человек.Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 909 160 случаев заболевания коронавирусом, 13 071 стал жертвой COVID-19. За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 4 319 человек, с начала пандемии – 858 949.Первый случай коронавируса был зарегистрирован в Грузии 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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