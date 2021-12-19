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Штамм коронавируса "омикрон" пока не добрался до Грузии
Штамм коронавируса "омикрон" пока не добрался до Грузии
По прогнозам эпидемиологов, новый штамм появится в стране до конца декабря 19.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-19T13:32+0400
2021-12-19T14:03+0400
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общество
новости
грузия
амиран гамкрелидзе
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Изучаемые в лабораториях в течение недели подозрительные случаи коронавируса оказались не "омикрон", а "дельта" штаммом, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе."В нашем регионе новый штамм наблюдается в России и на Украине. Мы ведем исследования. Два случая весьма подозрительны. По протоколу, которым мы руководствуемся, таких случаев у нас чуть больше десяти. В большинстве из них секвенирование не было подтверждено, и мы обнаружили штамм"дельта", в двух случаях углубленные исследования все еще продолжаются", - сказал Гамкрелидзе в эфире телеканала "Имеди".По его словам, на секвенирование необходимо до пяти дней.В Грузии пока лабораторно не выявлено ни одного случая инфицирования "омикроном". По прогнозам эпидемиологов, новый штамм появится в стране до конца декабря. Ежедневно в Грузии выявляется от 3-4 тысяч новых случаев коронавируса. Общее число инфицированных превысило 900 тысяч, а число умерших - 13.Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность". На данный момент штамм COVID "омикрон" найден уже в 89 странах мира.Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. ЕС и другие государства, в том числе Грузия, ввели запрет на въезд из некоторых стран Африки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, амиран гамкрелидзе, коронавирус covid-19

Штамм коронавируса "омикрон" пока не добрался до Грузии

13:32 19.12.2021 (обновлено: 14:03 19.12.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса и уличная торговля - прохожие на улице в масках
Эпидемия коронавируса и уличная торговля - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 19.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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По прогнозам эпидемиологов, новый штамм появится в стране до конца декабря
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Изучаемые в лабораториях в течение недели подозрительные случаи коронавируса оказались не "омикрон", а "дельта" штаммом, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
"В нашем регионе новый штамм наблюдается в России и на Украине. Мы ведем исследования. Два случая весьма подозрительны. По протоколу, которым мы руководствуемся, таких случаев у нас чуть больше десяти. В большинстве из них секвенирование не было подтверждено, и мы обнаружили штамм"дельта", в двух случаях углубленные исследования все еще продолжаются", - сказал Гамкрелидзе в эфире телеканала "Имеди".
По его словам, на секвенирование необходимо до пяти дней.
Пандемия коронавируса - распространение штамма омикрон, Лондон, Великобритания - Sputnik Грузия, 1920, 18.12.2021
Штамм коронавируса "омикрон" выявили уже в 89 странах
Вчера, 22:04
В Грузии пока лабораторно не выявлено ни одного случая инфицирования "омикроном". По прогнозам эпидемиологов, новый штамм появится в стране до конца декабря. Ежедневно в Грузии выявляется от 3-4 тысяч новых случаев коронавируса. Общее число инфицированных превысило 900 тысяч, а число умерших - 13.
Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность". На данный момент штамм COVID "омикрон" найден уже в 89 странах мира.
Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. ЕС и другие государства, в том числе Грузия, ввели запрет на въезд из некоторых стран Африки.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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