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Штамм коронавируса "омикрон" пока не добрался до Грузии

Штамм коронавируса "омикрон" пока не добрался до Грузии

По прогнозам эпидемиологов, новый штамм появится в стране до конца декабря 19.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-19T13:32+0400

2021-12-19T13:32+0400

2021-12-19T14:03+0400

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Изучаемые в лабораториях в течение недели подозрительные случаи коронавируса оказались не "омикрон", а "дельта" штаммом, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе."В нашем регионе новый штамм наблюдается в России и на Украине. Мы ведем исследования. Два случая весьма подозрительны. По протоколу, которым мы руководствуемся, таких случаев у нас чуть больше десяти. В большинстве из них секвенирование не было подтверждено, и мы обнаружили штамм"дельта", в двух случаях углубленные исследования все еще продолжаются", - сказал Гамкрелидзе в эфире телеканала "Имеди".По его словам, на секвенирование необходимо до пяти дней.В Грузии пока лабораторно не выявлено ни одного случая инфицирования "омикроном". По прогнозам эпидемиологов, новый штамм появится в стране до конца декабря. Ежедневно в Грузии выявляется от 3-4 тысяч новых случаев коронавируса. Общее число инфицированных превысило 900 тысяч, а число умерших - 13.Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность". На данный момент штамм COVID "омикрон" найден уже в 89 странах мира.Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. ЕС и другие государства, в том числе Грузия, ввели запрет на въезд из некоторых стран Африки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211218/shtamm-koronavirusa-omikron-vyyavili-uzhe-v-89-stranakh-262968801.html

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общество, новости, грузия, амиран гамкрелидзе, коронавирус covid-19