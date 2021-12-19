https://sputnik-georgia.ru/20211219/posol-izrailya-tantsuet-v-podderzhku-konkursanta-iz-gruzii-na-detskom-evrovidenii---2021-262976005.html

Посол Израиля танцует в поддержку конкурсанта из Грузии на "Детском Евровидении - 2021"

Посол Израиля танцует в поддержку конкурсанта из Грузии на "Детском Евровидении - 2021"

Ран Гидор призывает всех голосовать за Нико Каджая и его песню "Давай посчитаем улыбки" 19.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-19T15:02+0400

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Посол Израиля в Грузии Ран Гидор опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook видео, которое вряд ли оставит кого-то равнодушным.Дипломат на фоне государственных флагов двух стран танцует под песню конкурсанта из Грузии Нико Каджая, который этим вечером выступит в финале песенного конкурса "Детское Евровидение- 2021" на сцене музыкального комплекса La Seine Musicale в Париже.Ран Гидор призывает всех голосовать за Нико Каджая и его песню "Давай посчитаем улыбки" (Let's Count The Smiles).В свою очередь пользовали благодарят израильского дипломата за поддержку и пишут слова признательности : "Вы просто невероятный посол", "Спасибо, Ран", "Вы сверхпосол", "Спасибо за такую поддержку" и, конечно, оставляют сотни "сердечек" под публикацией.Финал "Детского Евровидения" начнется в 19:00 по тбилисскому времени. Нико Каджая выступает под вторым стартовым номером.После того, как выступят все участники, в течение 15 минут зрители смогут проголосовать за трех понравившихся конкурсантов. Голосовать можно было также 17 и 18 декабря.Таким образом, голосование зрителей определит половину результата оценок, за вторую – отвечает жюри. Традиционно прямую трансляцию из Франции будет вести Первый канал.

https://sputnik-georgia.ru/20211215/gruziya-na-detskom-evrovidenii---2021-nikoloz-kadzhaya-proshel-pervuyu-repetitsiyu-v-parizhe-262870723.html

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