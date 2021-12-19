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https://sputnik-georgia.ru/20211219/posol-izrailya-tantsuet-v-podderzhku-konkursanta-iz-gruzii-na-detskom-evrovidenii---2021-262976005.html
Посол Израиля танцует в поддержку конкурсанта из Грузии на "Детском Евровидении - 2021"
Посол Израиля танцует в поддержку конкурсанта из Грузии на "Детском Евровидении - 2021"
Ран Гидор призывает всех голосовать за Нико Каджая и его песню "Давай посчитаем улыбки" 19.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-19T15:02+0400
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Посол Израиля в Грузии Ран Гидор опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook видео, которое вряд ли оставит кого-то равнодушным.Дипломат на фоне государственных флагов двух стран танцует под песню конкурсанта из Грузии Нико Каджая, который этим вечером выступит в финале песенного конкурса "Детское Евровидение- 2021" на сцене музыкального комплекса La Seine Musicale в Париже.Ран Гидор призывает всех голосовать за Нико Каджая и его песню "Давай посчитаем улыбки" (Let's Count The Smiles).В свою очередь пользовали благодарят израильского дипломата за поддержку и пишут слова признательности : "Вы просто невероятный посол", "Спасибо, Ран", "Вы сверхпосол", "Спасибо за такую поддержку" и, конечно, оставляют сотни "сердечек" под публикацией.Финал "Детского Евровидения" начнется в 19:00 по тбилисскому времени. Нико Каджая выступает под вторым стартовым номером.После того, как выступят все участники, в течение 15 минут зрители смогут проголосовать за трех понравившихся конкурсантов. Голосовать можно было также 17 и 18 декабря.Таким образом, голосование зрителей определит половину результата оценок, за вторую – отвечает жюри. Традиционно прямую трансляцию из Франции будет вести Первый канал.
https://sputnik-georgia.ru/20211215/gruziya-na-detskom-evrovidenii---2021-nikoloz-kadzhaya-proshel-pervuyu-repetitsiyu-v-parizhe-262870723.html
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общество, новости, грузия

Посол Израиля танцует в поддержку конкурсанта из Грузии на "Детском Евровидении - 2021"

15:02 19.12.2021 (обновлено: 15:17 19.12.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliВид на город Тбилиси - набережная, отели Редиссон и Билтмор
Вид на город Тбилиси - набережная, отели Редиссон и Билтмор - Sputnik Грузия, 1920, 19.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Ран Гидор призывает всех голосовать за Нико Каджая и его песню "Давай посчитаем улыбки"
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Посол Израиля в Грузии Ран Гидор опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook видео, которое вряд ли оставит кого-то равнодушным.
Дипломат на фоне государственных флагов двух стран танцует под песню конкурсанта из Грузии Нико Каджая, который этим вечером выступит в финале песенного конкурса "Детское Евровидение- 2021" на сцене музыкального комплекса La Seine Musicale в Париже.
Ран Гидор призывает всех голосовать за Нико Каджая и его песню "Давай посчитаем улыбки" (Let's Count The Smiles).
В свою очередь пользовали благодарят израильского дипломата за поддержку и пишут слова признательности : "Вы просто невероятный посол", "Спасибо, Ран", "Вы сверхпосол", "Спасибо за такую поддержку" и, конечно, оставляют сотни "сердечек" под публикацией.
Представитель Грузии на Детском Евровидении – 2021 Николоз Каджая - Sputnik Грузия, 1920, 15.12.2021
Грузия на "Детском Евровидении - 2021": Николоз Каджая прошел первую репетицию в Париже
15 декабря, 11:46
Финал "Детского Евровидения" начнется в 19:00 по тбилисскому времени. Нико Каджая выступает под вторым стартовым номером.
После того, как выступят все участники, в течение 15 минут зрители смогут проголосовать за трех понравившихся конкурсантов. Голосовать можно было также 17 и 18 декабря.
Таким образом, голосование зрителей определит половину результата оценок, за вторую – отвечает жюри. Традиционно прямую трансляцию из Франции будет вести Первый канал.
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