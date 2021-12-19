https://sputnik-georgia.ru/20211219/protsedura-izbraniya-predsedatelya-tsik-gruzii-izmenilas-262977597.html

Процедура избрания председателя ЦИК Грузии изменилась

Процедура избрания председателя ЦИК Грузии изменилась

Если кандидат в председатели ЦИК не сможет заручиться поддержкой 2/3 депутатов, состоится повторное голосование, на котором будет достаточно простого... 19.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил поправки в регламент, согласно которым меняется процедура избрания председателя ЦИК.По новой версии закона, если кандидат в председатели ЦИК не сможет заручиться поддержкой 2/3 депутатов, состоится повторное голосование, на котором будет достаточно простого большинства списочного состава парламента – 76 голосов.Это второе изменение правил избрания председателя за год. Ранее было принято решение утверждать главу ЦИК голосами 2/3 депутатов парламента, если же он не набирает такой поддержки, при повторном голосовании достаточно 3/5.Если и во второй раз не удается выбрать главу ЦИК, проходит третье голосование, на котором достаточно простого большинства членов парламента. Но в таком случае срок полномочий нового руководителя Центральной избирательной комиссии будет не пять лет, а лишь полгода.Решение изменить процедуру избрания главы ЦИК, по словам инициаторов, продиктовано трудностями, с которыми депутаты столкнулись при избрании на этот пост Георгия Каландаришвили.Из-за разногласий оппозиции и власти по поводу кандидатов на пост ЦИК в августе, Каландаришвили смог занять пост председателя ЦИК лишь на полгода, получив поддержку только правящей партии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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