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Верхний Ларс сегодня утром: дорога в направлении России закрыта для большегрузов
Верхний Ларс сегодня утром: дорога в направлении России закрыта для большегрузов
Из-за непрекращающегося снегопада движение легковых машин осуществляется лишь через лавинозащитные тоннели 19.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-19T09:36+0400
2021-12-19T09:59+0400
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. На участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс в воскресенье утром продолжает действовать запрет на передвижение машин с прицепом и полуприцепом в направлении к границе с Россией, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.Для остальных видов транспорта движение свободно.Из-за непрекращающегося снегопада движение осуществляется лишь через лавинозащитные тоннели под наблюдением и при координации сотрудников полиции.Как сообщалось ранее, проблемы для транспорта на участке Коби-Гудаури продолжаются уже несколько дней.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211116/stroitelstvo-tonnelya-v-gruzii-k-granitse-s-rossiey-v-samom-razgare-262116940.html
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новости, грузия, верхний ларс, военно-грузинская дорога, мцхета-степанцминда-ларс, погода

Верхний Ларс сегодня утром: дорога в направлении России закрыта для большегрузов

09:36 19.12.2021 (обновлено: 09:59 19.12.2021)
© photo: Sputnik / Denis Abramov / Перейти в фотобанкСход снежных лавин на Военно Грузинской дороге
Сход снежных лавин на Военно Грузинской дороге - Sputnik Грузия, 1920, 19.12.2021
© photo: Sputnik / Denis Abramov
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Из-за непрекращающегося снегопада движение легковых машин осуществляется лишь через лавинозащитные тоннели
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. На участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс в воскресенье утром продолжает действовать запрет на передвижение машин с прицепом и полуприцепом в направлении к границе с Россией, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.
Для остальных видов транспорта движение свободно.
Из-за непрекращающегося снегопада движение осуществляется лишь через лавинозащитные тоннели под наблюдением и при координации сотрудников полиции.
Строительство тоннеля к границе Грузии и России - Sputnik Грузия, 1920, 16.11.2021
Строительство тоннеля в Грузии к границе с Россией в самом разгаре
16 ноября, 16:28
Как сообщалось ранее, проблемы для транспорта на участке Коби-Гудаури продолжаются уже несколько дней.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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