https://sputnik-georgia.ru/20211219/verkhniy-lars-segodnya-utrom-doroga-v-napravlenii-rossii-zakryta-dlya-bolshegruzov-262972277.html

Верхний Ларс сегодня утром: дорога в направлении России закрыта для большегрузов

Верхний Ларс сегодня утром: дорога в направлении России закрыта для большегрузов

Из-за непрекращающегося снегопада движение легковых машин осуществляется лишь через лавинозащитные тоннели 19.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-19T09:36+0400

2021-12-19T09:36+0400

2021-12-19T09:59+0400

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мцхета-степанцминда-ларс

погода

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. На участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс в воскресенье утром продолжает действовать запрет на передвижение машин с прицепом и полуприцепом в направлении к границе с Россией, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.Для остальных видов транспорта движение свободно.Из-за непрекращающегося снегопада движение осуществляется лишь через лавинозащитные тоннели под наблюдением и при координации сотрудников полиции.Как сообщалось ранее, проблемы для транспорта на участке Коби-Гудаури продолжаются уже несколько дней.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211116/stroitelstvo-tonnelya-v-gruzii-k-granitse-s-rossiey-v-samom-razgare-262116940.html

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, верхний ларс, военно-грузинская дорога, мцхета-степанцминда-ларс, погода