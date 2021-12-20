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Американцы намерены начать испытания вакцины от "омикрона"

Американцы намерены начать испытания вакцины от "омикрона"

Бустерная доза будет служить "первой линией обороны" против этого штамма, отмечают в компании Moderna

2021-12-20T15:06+0400

2021-12-20T15:06+0400

2021-12-20T15:09+0400

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Известная американская биотехнологическая компания Moderna намерена осуществить клинические испытания вакцины от нового штамма коронавируса "омикрон" – проект планируется начать уже с 2022 года.Учитывая высокую скорость распространения штамма "омикрон" и в силу уже существующей вакцины mRNA-1273, ее бустерная доза будет служить "первой линией обороны" против этого субвида, отмечают в компании."Принимая во внимание долгосрочную угрозу, которую демонстрирует ускользающий от иммунитета "омикрон", Moderna продолжит разрабатывать специальный вариант вакцины (mRNA-1273.529) для этого штамма и надеется начать клинические испытания в начале 2022 года", – сказали в компании.Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность". На данный момент штамм COVID "омикрон" найден уже более чем в 90 странах мира. Среди них и Грузия.Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. ЕС и другие государства, в том числе Грузия, ввели запрет на въезд из некоторых стран Африки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211220/v-gruzii-vyyavili-sluchai-zarazheniya-shtrammom-koronavirusa-omikron-262995513.html

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