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Американцы намерены начать испытания вакцины от "омикрона"
Американцы намерены начать испытания вакцины от "омикрона"
Бустерная доза будет служить "первой линией обороны" против этого штамма, отмечают в компании Moderna
2021-12-20T15:06+0400
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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Известная американская биотехнологическая компания Moderna намерена осуществить клинические испытания вакцины от нового штамма коронавируса "омикрон" – проект планируется начать уже с 2022 года.Учитывая высокую скорость распространения штамма "омикрон" и в силу уже существующей вакцины mRNA-1273, ее бустерная доза будет служить "первой линией обороны" против этого субвида, отмечают в компании."Принимая во внимание долгосрочную угрозу, которую демонстрирует ускользающий от иммунитета "омикрон", Moderna продолжит разрабатывать специальный вариант вакцины (mRNA-1273.529) для этого штамма и надеется начать клинические испытания в начале 2022 года", – сказали в компании.Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность". На данный момент штамм COVID "омикрон" найден уже более чем в 90 странах мира. Среди них и Грузия.Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. ЕС и другие государства, в том числе Грузия, ввели запрет на въезд из некоторых стран Африки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, сша, коронавирус covid-19

Американцы намерены начать испытания вакцины от "омикрона"

15:06 20.12.2021 (обновлено: 15:09 20.12.2021)
© AP Photo / Eugene HoshikoПандемия коронавируса - вакцинация и вакцины
Пандемия коронавируса - вакцинация и вакцины - Sputnik Грузия, 1920, 20.12.2021
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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Бустерная доза будет служить "первой линией обороны" против этого штамма, отмечают в компании Moderna
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Известная американская биотехнологическая компания Moderna намерена осуществить клинические испытания вакцины от нового штамма коронавируса "омикрон" – проект планируется начать уже с 2022 года.
Учитывая высокую скорость распространения штамма "омикрон" и в силу уже существующей вакцины mRNA-1273, ее бустерная доза будет служить "первой линией обороны" против этого субвида, отмечают в компании.
"Принимая во внимание долгосрочную угрозу, которую демонстрирует ускользающий от иммунитета "омикрон", Moderna продолжит разрабатывать специальный вариант вакцины (mRNA-1273.529) для этого штамма и надеется начать клинические испытания в начале 2022 года", – сказали в компании.
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Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность". На данный момент штамм COVID "омикрон" найден уже более чем в 90 странах мира. Среди них и Грузия.
Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. ЕС и другие государства, в том числе Грузия, ввели запрет на въезд из некоторых стран Африки.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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