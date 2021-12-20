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Бустер-доза может стать обязательной в Грузии
Бустер-доза может стать обязательной в Грузии
Национальный центр контроля заболеваний Грузии будет рекомендовать координационному совету сделать бустер-дозу обязательной 20.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Бустерная третья доза для дважды привитых препаратами против коронавируса должна стать обязательной, считает глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.20 декабря в Грузии выявили первые два случая заражения новым штаммом коронавируса "омикрон". Один из инфицированных приехал из США, второй - из Дубаи. Эпидемиологи изучают 26 контактов инфицированных."Омикрон" добрался до Грузии - кто ввез в страну новый штамм коронавируса?&gt;&gt;"В связи с "омикроном" нужен активный бустер. Мы будем рекомендовать координационному совету сделать бустер обязательным для тех, кто дважды привился", - заявил Гамкрелидзе на онлайн-брифинге.По данным на 20 декабря, бустер-дозу в Грузии сделали 47 633 человека. Полный курс вакцинации прошли 37.6% взрослого населения.Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность". На данный момент штамм COVID "омикрон" найден уже более чем в 90 странах мира.Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. ЕС и другие государства, в том числе Грузия, ввели запрет на въезд из некоторых стран Африки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Бустер-доза может стать обязательной в Грузии

16:59 20.12.2021
© Facebook / National Center for Disease Control & Public Health, Georgia (NCDC & PH) Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе публично привился третьей дозой вакцины против коронавируса
 Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе публично привился третьей дозой вакцины против коронавируса - Sputnik Грузия, 1920, 20.12.2021
© Facebook / National Center for Disease Control & Public Health, Georgia (NCDC & PH)
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Национальный центр контроля заболеваний Грузии будет рекомендовать координационному совету сделать бустер-дозу обязательной
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Бустерная третья доза для дважды привитых препаратами против коронавируса должна стать обязательной, считает глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.
20 декабря в Грузии выявили первые два случая заражения новым штаммом коронавируса "омикрон". Один из инфицированных приехал из США, второй - из Дубаи. Эпидемиологи изучают 26 контактов инфицированных.
"Омикрон" добрался до Грузии - кто ввез в страну новый штамм коронавируса?>>
"В связи с "омикроном" нужен активный бустер. Мы будем рекомендовать координационному совету сделать бустер обязательным для тех, кто дважды привился", - заявил Гамкрелидзе на онлайн-брифинге.
По данным на 20 декабря, бустер-дозу в Грузии сделали 47 633 человека. Полный курс вакцинации прошли 37.6% взрослого населения.
Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность". На данный момент штамм COVID "омикрон" найден уже более чем в 90 странах мира.
Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. ЕС и другие государства, в том числе Грузия, ввели запрет на въезд из некоторых стран Африки.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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