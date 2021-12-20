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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

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https://sputnik-georgia.ru/20211220/chetvertyy-brayton-vykhodit-na-bolshie-ekrany-gruzii-263000099.html
"Четвертый Брайтон" выходит на большие экраны Грузии
"Четвертый Брайтон" выходит на большие экраны Грузии
Фильм, который претендует на номинацию "Оскара" от страны, грузинские киноманы увидят уже в декабре
2021-12-20T15:14+0400
2021-12-20T15:14+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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грузинское кино
кино
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грузинский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Претендующую на "Оскар" грузинскую драму "Четвертый Брайтон" режиссера Левана Когуашвили покажут на больших экранах страны с 23 декабря, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии.Увидеть фильм киноманы смогут в кинотеатрах Тбилиси и Батуми. Картина будет показана на языке оригинала – на грузинском. В центре сюжета драмы Левана Когуашвили "Четвертый Брайтон" – непростые отношения сына и отца из Грузии. Сын отправляется в эмиграцию в США, а отцу говорит, что хорошо устроился и учится. Когда же родитель, заподозривший неладное, приезжает к сыну в Америку, то видит, что условия жизни сына совсем не похожи на "американскую мечту". Сын работает грузчиком, бедствует и пытается погасить огромный игровой долг. Фильм является совместным производством Грузии, России, Болгарии, США и Монако."Четвертый Брайтон" назвали лучшим фильмом в Саудовской Аравии &gt;&gt;&gt;"Четвертый Брайтон" уже достиг успеха на международных фестивалях. Одна из последних побед фильма – три награды на Международном кинофестивале в Котбусе (Германия), а также победа в категории "Лучший фильм" на Международном фестивале азиатских фильмов (AWFF). В декабре "Четвертый Брайтон" был назван лучшим фильмом на Международном кинофестивале Красного моря в Саудовской Аравии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211214/chetvertyy-brayton-nazvali-luchshim-filmom-v-saudovskoy-aravii-262847606.html
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новости, грузия, киноафиша тбилиси, оскар, грузинское кино, кино, фильм "брайтон, 4", грузинский шоу-бизнес

"Четвертый Брайтон" выходит на большие экраны Грузии

15:14 20.12.2021
© Sputnik / Alexander ImedashviliОдин из тбилисских кинотеатров
Один из тбилисских кинотеатров - Sputnik Грузия, 1920, 20.12.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Фильм, который претендует на номинацию "Оскара" от страны, грузинские киноманы увидят уже в декабре
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Претендующую на "Оскар" грузинскую драму "Четвертый Брайтон" режиссера Левана Когуашвили покажут на больших экранах страны с 23 декабря, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии.
Увидеть фильм киноманы смогут в кинотеатрах Тбилиси и Батуми. Картина будет показана на языке оригинала – на грузинском.
Кадр из фильма Четвертый Брайтон - Sputnik Грузия, 1920, 14.12.2021
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
"Четвертый Брайтон" назвали лучшим фильмом в Саудовской Аравии
14 декабря, 15:11
В центре сюжета драмы Левана Когуашвили "Четвертый Брайтон" – непростые отношения сына и отца из Грузии. Сын отправляется в эмиграцию в США, а отцу говорит, что хорошо устроился и учится. Когда же родитель, заподозривший неладное, приезжает к сыну в Америку, то видит, что условия жизни сына совсем не похожи на "американскую мечту". Сын работает грузчиком, бедствует и пытается погасить огромный игровой долг. Фильм является совместным производством Грузии, России, Болгарии, США и Монако.
"Четвертый Брайтон" назвали лучшим фильмом в Саудовской Аравии >>>
"Четвертый Брайтон" уже достиг успеха на международных фестивалях. Одна из последних побед фильма – три награды на Международном кинофестивале в Котбусе (Германия), а также победа в категории "Лучший фильм" на Международном фестивале азиатских фильмов (AWFF). В декабре "Четвертый Брайтон" был назван лучшим фильмом на Международном кинофестивале Красного моря в Саудовской Аравии.
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