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"Четвертый Брайтон" выходит на большие экраны Грузии
"Четвертый Брайтон" выходит на большие экраны Грузии
Фильм, который претендует на номинацию "Оскара" от страны, грузинские киноманы увидят уже в декабре
2021-12-20T15:14+0400
2021-12-20T15:14+0400
2021-12-20T15:14+0400
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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Претендующую на "Оскар" грузинскую драму "Четвертый Брайтон" режиссера Левана Когуашвили покажут на больших экранах страны с 23 декабря, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии.Увидеть фильм киноманы смогут в кинотеатрах Тбилиси и Батуми. Картина будет показана на языке оригинала – на грузинском. В центре сюжета драмы Левана Когуашвили "Четвертый Брайтон" – непростые отношения сына и отца из Грузии. Сын отправляется в эмиграцию в США, а отцу говорит, что хорошо устроился и учится. Когда же родитель, заподозривший неладное, приезжает к сыну в Америку, то видит, что условия жизни сына совсем не похожи на "американскую мечту". Сын работает грузчиком, бедствует и пытается погасить огромный игровой долг. Фильм является совместным производством Грузии, России, Болгарии, США и Монако."Четвертый Брайтон" назвали лучшим фильмом в Саудовской Аравии >>>"Четвертый Брайтон" уже достиг успеха на международных фестивалях. Одна из последних побед фильма – три награды на Международном кинофестивале в Котбусе (Германия), а также победа в категории "Лучший фильм" на Международном фестивале азиатских фильмов (AWFF). В декабре "Четвертый Брайтон" был назван лучшим фильмом на Международном кинофестивале Красного моря в Саудовской Аравии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, киноафиша тбилиси, оскар, грузинское кино, кино, фильм "брайтон, 4", грузинский шоу-бизнес
"Четвертый Брайтон" выходит на большие экраны Грузии
Фильм, который претендует на номинацию "Оскара" от страны, грузинские киноманы увидят уже в декабре
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik.
Претендующую на "Оскар" грузинскую драму "Четвертый Брайтон" режиссера Левана Когуашвили покажут на больших экранах страны с 23 декабря, говорится в сообщении
Национального центра кинематографии Грузии.
Увидеть фильм киноманы смогут в кинотеатрах Тбилиси и Батуми. Картина будет показана на языке оригинала – на грузинском.
В центре сюжета драмы Левана Когуашвили "Четвертый Брайтон" – непростые отношения сына и отца из Грузии. Сын отправляется в эмиграцию в США, а отцу говорит, что хорошо устроился и учится. Когда же родитель, заподозривший неладное, приезжает к сыну в Америку, то видит, что условия жизни сына совсем не похожи на "американскую мечту". Сын работает грузчиком, бедствует и пытается погасить огромный игровой долг. Фильм является совместным производством Грузии, России, Болгарии, США и Монако.
"Четвертый Брайтон" уже достиг успеха на международных фестивалях. Одна из последних побед фильма – три награды на Международном кинофестивале в Котбусе (Германия), а также победа в категории "Лучший фильм" на Международном фестивале азиатских фильмов (AWFF). В декабре "Четвертый Брайтон" был назван лучшим фильмом на Международном кинофестивале Красного моря в Саудовской Аравии.
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