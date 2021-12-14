https://sputnik-georgia.ru/20211214/chetvertyy-brayton-nazvali-luchshim-filmom-v-saudovskoy-aravii-262847606.html

"Четвертый Брайтон" назвали лучшим фильмом в Саудовской Аравии

"Четвертый Брайтон" назвали лучшим фильмом в Саудовской Аравии

Фильм грузинского режиссера, который борется за номинацию на "Оскар", с каждым фестивалем все больше покоряет сердца зарубежных зрителей

2021-12-14T15:11+0400

2021-12-14T15:11+0400

2021-12-14T15:11+0400

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Претендующая на "Оскар" грузинская драма "Четвертый Брайтон" названа лучшим фильмом на Международном кинофестивале Красного моря, который проходит 6-15 декабря в Саудовской Аравии. Red Sea International Film Festival – первый кинофестиваль в истории страны. Планируется, что он будет ежегодным. Он проводится в портовом городе Джедда на побережье Красного моря и фокусируется на новых тенденциях в киноповествовании режиссеров из Саудовской Аравии, арабского мира и остальной части Глобального Юга.Грузинская драма "Смерть Отара" получила "Золотого Прометея" >>>Фестиваль организован и управляется Фондом кинофестиваля Red Sea Film Festival Foundation, которую возглавляет саудовский принц и государственный деятель Бадр Аль Сауд."Номинанты продемонстрировали невероятный диапазон талантов в разнообразных и увлекательных темах. Это был необычный опыт. Эти фильмы тронули и вдохновили нас, и они показали исключительный талант режиссера и убедительные истории", – сказал Торнаторе о конкурсных работах.В центре сюжета драмы Левана Когуашвили "Четвертый Брайтон" – непростые отношения сына и отца из Грузии. Сын отправляется в эмиграцию в США, а отцу говорит, что хорошо устроился и учится. Когда же родитель, заподозривший неладное, приезжает к сыну в Америку, то видит, что условия жизни сына совсем не похожи на "американскую мечту". Сын работает грузчиком, бедствует и пытается погасить огромный игровой долг. Фильм является совместным производством Грузии, России, Болгарии, США и Монако."Четвертый Брайтон" уже достиг успеха на международных фестивалях. Одна из последних побед фильма – три награды на Международном кинофестивале в Котбусе (Германия), а также победа в категории "Лучший фильм" на Международном фестивале азиатских фильмов (AWFF). Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211207/gruzinskaya-drama-chetvertyy-brayton-voshla-v-spisok-pretendentov-na-oskar-262648716.html

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