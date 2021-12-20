https://sputnik-georgia.ru/20211220/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-1-296-262985097.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 296

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 296

За последние 24 часа от коронавируса скончались 45 человек, вылечились 4 127 пациентов, а с начала пандемии – 863 076 20.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-20T10:43+0400

2021-12-20T10:43+0400

2021-12-20T10:49+0400

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 296. Скончались 45 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 910 456 случаев заражения. В школах Грузии снизилось число выявленных случаев коронавируса>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 127 человек, с начала пандемии – 863 076. Скончались 13 116.За сутки сделано 22 001 тест, в том числе 14 145 на антиген и 7 856 ПЦР-тестов.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 5,89%, за последние 14 дней – 6,93%, за последние семь дней – 6,39%.К этому времени в Грузии сделано 2 384 360 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 2 792.В карантине в данное время находятся 30 человек, в стационарах – 5 774, в ковид-гостиницах – 1 071.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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