https://sputnik-georgia.ru/20211220/v-shkolakh-gruzii-snizilos-chislo-vyyavlennykh-sluchaev-koronavirusa-262983192.html

В школах Грузии снизилось число выявленных случаев коронавируса

В школах Грузии снизилось число выявленных случаев коронавируса

На данном этапе в Грузии вакцинированы 71,9% учителей и представителей администрации школы 20.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-20T07:01+0400

2021-12-20T07:01+0400

2021-12-20T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. За последние семь дней коронавирус подтвержден у 0,5% учителей и 0,2% студентов в школах Грузии, что свидетельствует об улучшении ковид-показателей, говорится в сообщении Минобразования.На прошлой неделе коронавирус подтвердился у 0,6% учителей и 0,3% школьников. Вакцинированы были 71,7% учителей и представителей администрации школ.По данным ведомства, на дистанционном обучении остается 81 школа, 379 отдельных классов. По всей Грузии дистанционно работают 89 учителей из групп риска.На данном этапе вакцинированы 71,9% учителей и представителей администрации школы.Грузия переживает пятую волну коронавируса. В последнее время ежедневно фиксируется 3-4 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом и около 40-50 смертей. Эпидемиологи не исключают, что в Грузию уже вошел новый штамм коронавируса "омикрон", хотя официально он пока не выявлен. При этом зафиксировано до десяти подозрительных случаев.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, министерство образования и науки грузии, образование в грузии, коронавирус covid-19