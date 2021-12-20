https://sputnik-georgia.ru/20211220/v-shkolakh-gruzii-snizilos-chislo-vyyavlennykh-sluchaev-koronavirusa-262983192.html
В школах Грузии снизилось число выявленных случаев коронавируса
В школах Грузии снизилось число выявленных случаев коронавируса
На данном этапе в Грузии вакцинированы 71,9% учителей и представителей администрации школы 20.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-20T07:01+0400
2021-12-20T07:01+0400
2021-12-20T07:01+0400
общество
новости
грузия
министерство образования и науки грузии
образование в грузии
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/11/250909118_0:0:2759:1552_1920x0_80_0_0_4f974ee448ed6dc122bf1a019b9639b9.jpg
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. За последние семь дней коронавирус подтвержден у 0,5% учителей и 0,2% студентов в школах Грузии, что свидетельствует об улучшении ковид-показателей, говорится в сообщении Минобразования.На прошлой неделе коронавирус подтвердился у 0,6% учителей и 0,3% школьников. Вакцинированы были 71,7% учителей и представителей администрации школ.По данным ведомства, на дистанционном обучении остается 81 школа, 379 отдельных классов. По всей Грузии дистанционно работают 89 учителей из групп риска.На данном этапе вакцинированы 71,9% учителей и представителей администрации школы.Грузия переживает пятую волну коронавируса. В последнее время ежедневно фиксируется 3-4 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом и около 40-50 смертей. Эпидемиологи не исключают, что в Грузию уже вошел новый штамм коронавируса "омикрон", хотя официально он пока не выявлен. При этом зафиксировано до десяти подозрительных случаев.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211219/shtamm-koronavirusaomikron-poka-ne-dobralsya-do-gruzii-262975193.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/11/250909118_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_8149d9ac4fc549378e25a7686cdc27dc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, министерство образования и науки грузии, образование в грузии, коронавирус covid-19
В школах Грузии снизилось число выявленных случаев коронавируса
На данном этапе в Грузии вакцинированы 71,9% учителей и представителей администрации школы
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. За последние семь дней коронавирус подтвержден у 0,5% учителей и 0,2% студентов в школах Грузии, что свидетельствует об улучшении ковид-показателей, говорится в сообщении Минобразования.
На прошлой неделе коронавирус подтвердился у 0,6% учителей и 0,3% школьников. Вакцинированы были 71,7% учителей и представителей администрации школ.
По данным ведомства, на дистанционном обучении остается 81 школа, 379 отдельных классов. По всей Грузии дистанционно работают 89 учителей из групп риска.
На данном этапе вакцинированы 71,9% учителей и представителей администрации школы.
"Министерство образования и науки Грузии ведет активную работу в школах по профилактике вируса Covid-19 в различных сферах, включая интенсивное тестирование учителей .В школах создана безопасная среда, и в максимально возможной степени соблюдаются рекомендации в области здравоохранения", - говорится в сообщении министерства.
Грузия переживает пятую волну коронавируса. В последнее время ежедневно фиксируется 3-4 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом и около 40-50 смертей. Эпидемиологи не исключают, что в Грузию уже вошел новый штамм коронавируса "омикрон", хотя официально он пока не выявлен. При этом зафиксировано до десяти подозрительных случаев.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.