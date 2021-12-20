https://sputnik-georgia.ru/20211220/ckolko-zhiteli-gruzii-tratyat-na-svoi-mobilnye-telefony-262970590.html

Cколько жители Грузии тратят на свои мобильные телефоны

Cколько жители Грузии тратят на свои мобильные телефоны

В среднем в месяц в Грузии осуществляется 308 миллионов звонков. Их пик приходится на период с июня по октябрь 20.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-20T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Жители Грузии за девять месяцев 2021 года тратили около восьми миллионов лари в месяц на свои мобильные телефоны, осуществляя в среднем около 350 миллионов звонков в месяц, говорится в материалах на информационно-аналитическом портале Национальной комиссии по коммуникациям Грузии.Согласно данным комиссии, абонентами мобильных операторов в Грузии являются 3,9 миллиона человек, тогда как в 2020 году их число составляло 3,6 миллиона. Такая высокая цифра – равная числу населения страны – объясняется тем, что на одного абонента может быть зарегистрировано несколько номеров разных операторов.В 2020 году в Грузии на разговоры по мобильному телефону было потрачено 92 миллиона лари (29,5 млн долларов). При этом общий голосовой трафик за год составил около 7,1 миллиарда минут, и абонентами мобильных операторов было осуществлено 4,1 миллиарда звонков.В среднем в месяц в Грузии осуществляется 308 миллионов звонков. Их пик приходится на период с июня по октябрь.Между тем в 2021 году, по сравнению с аналогичными показателями 2019 года, выросло число пользующихся мобильным Интернетом с двух до более трех миллионов.Увеличилось количество отправленных SMS за год с 1,7 миллиарда до 5 миллиардов.На сегодняшний день в Грузии оперирует четыре компании – Magticom, Silknet, Beeline и Global cell. По числу абонентов лидирует компания Magticom – 1,5 миллиона, на втором месте Silknet – 1,3 миллиона, а на третьем Beeline – с 1 миллионом абонентов. Остальные приходятся на Global cell – 127 тысяч абонентов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210807/Pochemu-v-Gruzii-net-virtualnykh-mobilnykh-operatorov-252526270.html

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