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Два грузинских фильма названы лучшими картинами 2021 года

Два грузинских фильма названы лучшими картинами 2021 года

В составлении рейтинга принимали участие до ста киноведов, журналистов и кинематографистов 20.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-20T17:44+0400

2021-12-20T17:44+0400

2021-12-20T17:44+0400

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ТБИЛИСИ, 20 дек – Sputnik. Два фильма грузинских режиссеров вошли в список лучших картин 2021 года по версии американского издания о кино Film Comment, выпускаемого Линкольн-центром в Нью-Йорке.Это драма "Что мы видим, когда мы смотрим на небо?" Александра Коберидзе и документальная лента "Укрощение" Саломе Джаши. В составлении рейтинга принимали участие до ста киноведов, журналистов и кинематографистов.Первое место в рейтинге лучших художественных фильмов Film Comment отдали картине "Память" режиссера Апичатпонга Вирасетакула с Тильдой Суинтон, второе - экранизации рассказа Харуки Мураками "Сядь за руль моей машины" Рюсукэ Хамагути, третье - американо-британскому драматическому фильму Джоэнны Хогг "Сувенир: Часть 2". Грузинский фильм "Что мы видим, когда мы смотрим на небо?" занял в этой категории 8-ю позицию. В рейтинг также вошли фильмы "Аннетт" Леокса Каракса, "Власть пса" Джейн Кэмпион, "Искушение" Пола Верховена, "Остров Бергмана" Мии Хансен-Лёве, "Холодный расчет" Пола Шредера и др. Что касается фильма "Укрощение" Саломе Джаши, он вошел в список лучших фильмов, пока еще не вышедших в кинотеатрах (Best Undistributed Films of 2021). Лента заняла 7-ую строчку. Film Comment — специализированный американский журнал о кино, издается с 1962 года. Известен подробными разборами американских и зарубежных фильмов, преимущественно артхаусных. В Film Comment публиковали свои статьи не только маститые киноведы, но и мастера авторского кино — Ингмар Бергман, Вуди Аллен, Мартин Скорсезе, Стивен Спилберг, Квентин Тарантино.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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