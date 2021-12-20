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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20211220/dva-gruzinskikh-filma-nazvany-luchshimi-kartinami-2021-goda-263006394.html
Два грузинских фильма названы лучшими картинами 2021 года
Два грузинских фильма названы лучшими картинами 2021 года
В составлении рейтинга принимали участие до ста киноведов, журналистов и кинематографистов 20.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-20T17:44+0400
2021-12-20T17:44+0400
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ТБИЛИСИ, 20 дек – Sputnik. Два фильма грузинских режиссеров вошли в список лучших картин 2021 года по версии американского издания о кино Film Comment, выпускаемого Линкольн-центром в Нью-Йорке.Это драма "Что мы видим, когда мы смотрим на небо?" Александра Коберидзе и документальная лента "Укрощение" Саломе Джаши. В составлении рейтинга принимали участие до ста киноведов, журналистов и кинематографистов.Первое место в рейтинге лучших художественных фильмов Film Comment отдали картине "Память" режиссера Апичатпонга Вирасетакула с Тильдой Суинтон, второе - экранизации рассказа Харуки Мураками "Сядь за руль моей машины" Рюсукэ Хамагути, третье - американо-британскому драматическому фильму Джоэнны Хогг "Сувенир: Часть 2". Грузинский фильм "Что мы видим, когда мы смотрим на небо?" занял в этой категории 8-ю позицию. В рейтинг также вошли фильмы "Аннетт" Леокса Каракса, "Власть пса" Джейн Кэмпион, "Искушение" Пола Верховена, "Остров Бергмана" Мии Хансен-Лёве, "Холодный расчет" Пола Шредера и др. Что касается фильма "Укрощение" Саломе Джаши, он вошел в список лучших фильмов, пока еще не вышедших в кинотеатрах (Best Undistributed Films of 2021). Лента заняла 7-ую строчку. Film Comment — специализированный американский журнал о кино, издается с 1962 года. Известен подробными разборами американских и зарубежных фильмов, преимущественно артхаусных. В Film Comment публиковали свои статьи не только маститые киноведы, но и мастера авторского кино — Ингмар Бергман, Вуди Аллен, Мартин Скорсезе, Стивен Спилберг, Квентин Тарантино.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211220/chetvertyy-brayton-vykhodit-na-bolshie-ekrany-gruzii-263000099.html
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культура, новости, в мире, грузия, тбилиси, сша, нью-йорк, саломе джаши, грузинское кино, триумф грузинского кино, александр коберидзе, грузинский шоу-бизнес

Два грузинских фильма названы лучшими картинами 2021 года

17:44 20.12.2021
© photo: Georgian National Film Center / FBКадр из фильма Александра Коберидзе "Что мы видим, когда смотрим на небо"
Кадр из фильма Александра Коберидзе Что мы видим, когда смотрим на небо - Sputnik Грузия, 1920, 20.12.2021
© photo: Georgian National Film Center / FB
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В составлении рейтинга принимали участие до ста киноведов, журналистов и кинематографистов
ТБИЛИСИ, 20 дек – Sputnik. Два фильма грузинских режиссеров вошли в список лучших картин 2021 года по версии американского издания о кино Film Comment, выпускаемого Линкольн-центром в Нью-Йорке.
Это драма "Что мы видим, когда мы смотрим на небо?" Александра Коберидзе и документальная лента "Укрощение" Саломе Джаши. В составлении рейтинга принимали участие до ста киноведов, журналистов и кинематографистов.
Первое место в рейтинге лучших художественных фильмов Film Comment отдали картине "Память" режиссера Апичатпонга Вирасетакула с Тильдой Суинтон, второе - экранизации рассказа Харуки Мураками "Сядь за руль моей машины" Рюсукэ Хамагути, третье - американо-британскому драматическому фильму Джоэнны Хогг "Сувенир: Часть 2".
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Грузинский фильм "Что мы видим, когда мы смотрим на небо?" занял в этой категории 8-ю позицию. В рейтинг также вошли фильмы "Аннетт" Леокса Каракса, "Власть пса" Джейн Кэмпион, "Искушение" Пола Верховена, "Остров Бергмана" Мии Хансен-Лёве, "Холодный расчет" Пола Шредера и др.
Что касается фильма "Укрощение" Саломе Джаши, он вошел в список лучших фильмов, пока еще не вышедших в кинотеатрах (Best Undistributed Films of 2021). Лента заняла 7-ую строчку.
Film Comment — специализированный американский журнал о кино, издается с 1962 года. Известен подробными разборами американских и зарубежных фильмов, преимущественно артхаусных. В Film Comment публиковали свои статьи не только маститые киноведы, но и мастера авторского кино — Ингмар Бергман, Вуди Аллен, Мартин Скорсезе, Стивен Спилберг, Квентин Тарантино.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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