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https://sputnik-georgia.ru/20211220/dyadya-saakashvili-ne-yavilsya-v-sud-na-dopros-po-delu-ob-otmyvanii-deneg-263016387.html
Дядя Саакашвили не явился в суд на допрос по делу об отмывании денег
Дядя Саакашвили не явился в суд на допрос по делу об отмывании денег
Аласания два дня назад находился в Турции, откуда не смог вернуться в Грузию из-за плохого самочувствия, заявил адвокат 20.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-20T23:37+0400
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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Дядя бывшего президента Грузии Теймураз Аласания не явился на допрос в суд по делу о мошенничестве и легализации незаконного дохода по состоянию здоровья, сообщает телеканал "Пирвели ТВ".Речь идет об инциденте, произошедшем в 2012 году, когда, по версии следствия, был незаконно присвоен миллион долларов от одного из бизнесменов в обмен на решение искусственно созданной правовой проблемы и урегулирование отношений с правительством."Именно по этому делу 20 декабря был вызван на допрос Теймураз Аласания, но он отказался явиться", - заявил журналистам прокурор Михаил Садрадзе.По словам адвоката Беки Басилая, Аласания два дня назад находился в Турции, откуда не смог вернуться в Грузию из-за плохого самочувствия. Поэтому дядя Саакашвили не явился в суд на допрос.Басилая говорит, что его клиент не бежит от вопросов следствия и это подтвердило его прибытие в суд несколько дней назад.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Дядя Саакашвили не явился в суд на допрос по делу об отмывании денег

23:37 20.12.2021 (обновлено: 23:46 20.12.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliТбилисский городской суд
Тбилисский городской суд - Sputnik Грузия, 1920, 20.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Аласания два дня назад находился в Турции, откуда не смог вернуться в Грузию из-за плохого самочувствия, заявил адвокат
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Дядя бывшего президента Грузии Теймураз Аласания не явился на допрос в суд по делу о мошенничестве и легализации незаконного дохода по состоянию здоровья, сообщает телеканал "Пирвели ТВ".
Речь идет об инциденте, произошедшем в 2012 году, когда, по версии следствия, был незаконно присвоен миллион долларов от одного из бизнесменов в обмен на решение искусственно созданной правовой проблемы и урегулирование отношений с правительством.
"Именно по этому делу 20 декабря был вызван на допрос Теймураз Аласания, но он отказался явиться", - заявил журналистам прокурор Михаил Садрадзе.
Тбилисский городской суд - Sputnik Грузия, 1920, 16.12.2021
Дядя Саакашвили вызван в суд
16 декабря, 17:53
По словам адвоката Беки Басилая, Аласания два дня назад находился в Турции, откуда не смог вернуться в Грузию из-за плохого самочувствия. Поэтому дядя Саакашвили не явился в суд на допрос.
Басилая говорит, что его клиент не бежит от вопросов следствия и это подтвердило его прибытие в суд несколько дней назад.
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