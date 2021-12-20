https://sputnik-georgia.ru/20211220/dyadya-saakashvili-ne-yavilsya-v-sud-na-dopros-po-delu-ob-otmyvanii-deneg-263016387.html

Дядя Саакашвили не явился в суд на допрос по делу об отмывании денег

Дядя Саакашвили не явился в суд на допрос по делу об отмывании денег

Аласания два дня назад находился в Турции, откуда не смог вернуться в Грузию из-за плохого самочувствия, заявил адвокат 20.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-20T23:37+0400

2021-12-20T23:37+0400

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Дядя бывшего президента Грузии Теймураз Аласания не явился на допрос в суд по делу о мошенничестве и легализации незаконного дохода по состоянию здоровья, сообщает телеканал "Пирвели ТВ".Речь идет об инциденте, произошедшем в 2012 году, когда, по версии следствия, был незаконно присвоен миллион долларов от одного из бизнесменов в обмен на решение искусственно созданной правовой проблемы и урегулирование отношений с правительством."Именно по этому делу 20 декабря был вызван на допрос Теймураз Аласания, но он отказался явиться", - заявил журналистам прокурор Михаил Садрадзе.По словам адвоката Беки Басилая, Аласания два дня назад находился в Турции, откуда не смог вернуться в Грузию из-за плохого самочувствия. Поэтому дядя Саакашвили не явился в суд на допрос.Басилая говорит, что его клиент не бежит от вопросов следствия и это подтвердило его прибытие в суд несколько дней назад.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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