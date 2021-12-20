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Экспорт мандаринов из Грузии вырос в полтора раза
Экспорт мандаринов из Грузии вырос в полтора раза
Объем экспорта цитрусовых увеличился на 49%, а стоимость продукции выросла на 53% 20.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-20T07:32+0400
2021-12-20T07:32+0400
2021-12-20T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. С 1 сентября из Грузии было экспортировано 22,8 тысяч тонн мандаринов, общей стоимостью 11,2 миллиона долларов, говорится в сообщении Минсельхоза Грузии.За отчетный период объем экспорта увеличился на 49%, а стоимость продукции выросла на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.Лидером по импорту грузинских мандаринов вновь является Россия, куда было вывезено 15 447 тонны цитрусовых. В Армению было отправлено 4 225 тонн, Украину – 2 160 тонн, Молдову – 342 тонны, Казахстан – 182 тонны, Словению – 172 тонны, Кыргызстан – 80 тонн, Беларусь – 80 тонн, а также 140 тонн в другие страны.Сезон сбора урожая цитрусовых в Грузии начинается поздней осенью и продолжается 4 месяца.В сезоне 2020/21 годов из Грузии вывезли 43,4 тысячи тонн мандаринов, из которых 71% отправились в Россию, а 16,3% - в Армению.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211215/bolshe-vsego-korolkov-i-khurmy-iz-gruzii-vyvezli-v-armeniyu-i-rossiyu-262855560.html
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экономика, новости, грузия, мандарины, сельское хозяйство
Экспорт мандаринов из Грузии вырос в полтора раза
Объем экспорта цитрусовых увеличился на 49%, а стоимость продукции выросла на 53%
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik.
С 1 сентября из Грузии было экспортировано 22,8 тысяч тонн мандаринов, общей стоимостью 11,2 миллиона долларов, говорится в сообщении
Минсельхоза Грузии.
За отчетный период объем экспорта увеличился на 49%, а стоимость продукции выросла на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Лидером по импорту грузинских мандаринов вновь является Россия, куда было вывезено 15 447 тонны цитрусовых. В Армению было отправлено 4 225 тонн, Украину – 2 160 тонн, Молдову – 342 тонны, Казахстан – 182 тонны, Словению – 172 тонны, Кыргызстан – 80 тонн, Беларусь – 80 тонн, а также 140 тонн в другие страны.
Сезон сбора урожая цитрусовых в Грузии начинается поздней осенью и продолжается 4 месяца.
В сезоне 2020/21 годов из Грузии вывезли 43,4 тысячи тонн мандаринов, из которых 71% отправились в Россию, а 16,3% - в Армению.
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