https://sputnik-georgia.ru/20211220/eksport-mandarinov-iz-gruzii-vyros-v-poltora-raza-262983039.html

Экспорт мандаринов из Грузии вырос в полтора раза

Экспорт мандаринов из Грузии вырос в полтора раза

Объем экспорта цитрусовых увеличился на 49%, а стоимость продукции выросла на 53% 20.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-20T07:32+0400

2021-12-20T07:32+0400

2021-12-20T07:32+0400

экономика

новости

грузия

мандарины

сельское хозяйство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/0f/262883396_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_536084ee824ab930f42b614c24094ea0.jpg

ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. С 1 сентября из Грузии было экспортировано 22,8 тысяч тонн мандаринов, общей стоимостью 11,2 миллиона долларов, говорится в сообщении Минсельхоза Грузии.За отчетный период объем экспорта увеличился на 49%, а стоимость продукции выросла на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.Лидером по импорту грузинских мандаринов вновь является Россия, куда было вывезено 15 447 тонны цитрусовых. В Армению было отправлено 4 225 тонн, Украину – 2 160 тонн, Молдову – 342 тонны, Казахстан – 182 тонны, Словению – 172 тонны, Кыргызстан – 80 тонн, Беларусь – 80 тонн, а также 140 тонн в другие страны.Сезон сбора урожая цитрусовых в Грузии начинается поздней осенью и продолжается 4 месяца.В сезоне 2020/21 годов из Грузии вывезли 43,4 тысячи тонн мандаринов, из которых 71% отправились в Россию, а 16,3% - в Армению.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211215/bolshe-vsego-korolkov-i-khurmy-iz-gruzii-vyvezli-v-armeniyu-i-rossiyu-262855560.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, новости, грузия, мандарины, сельское хозяйство