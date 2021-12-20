https://sputnik-georgia.ru/20211220/garibashvili-zaveril-pashishyana-v-gotovnosti-gruzii-vnesti-vklad-v-razvitie-mira-v-regione-262998455.html

Гарибашвили заверил Пашиняна в готовности Грузии внести вклад в развитие мира в регионе

Гарибашвили заверил Пашиняна в готовности Грузии внести вклад в развитие мира в регионе

ТБИЛИСИ, 20 дек – Sputnik. Грузия всегда готова играть важную роль в достижении мира и стабильности в регионе, заявил глава грузинского правительства на... 20.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-20T14:16+0400

2021-12-20T14:16+0400

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ТБИЛИСИ, 20 дек – Sputnik. Грузия всегда готова играть важную роль в достижении мира и стабильности в регионе, заявил глава грузинского правительства на открытии заседания межправительственной экономической комиссии с участием премьера Армении Никола Пашиняна.Заседание комиссии должно было состояться еще в 2020 году, но это не удалось из-за пандемии коронавируса."Грузия всегда мотивирована сыграть в этом процессе (в достижении мира и стабильности - ред.) одну из важных ролей, и именно с этой целью я озвучил инициативу мирного соседства. И хочу подтвердить, господин премьер-министр, что мы всегда готовы принять участие и внести свой вклад в развитие мира и стабильности в регионе", - заявил Гарибашвили.Грузия отказалась от участия во встрече, которая прошла в Москве в рамках платформы "3+3" на уровне заместителей министров иностранных дел Азербайджана, Армении, Ирана, России и Турции. Платформа была создана по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.Ранее власти Грузии предложили свою альтернативу этому формату.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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