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Кобахидзе призвал оппозицию прекратить бойкот – на кону поправки в Конституцию Грузии

Кобахидзе призвал оппозицию прекратить бойкот – на кону поправки в Конституцию Грузии

Вопрос конституционных поправок остается открытым, отметил глава "Грузинской мечты" 20.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-20T13:14+0400

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Политические партии Грузии должны проявить желание понизить степень поляризации в стране – это является единственным предварительным условием для продолжения рассмотрения поправок в Конституцию, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.На прошлой неделе Кобахидзе встретился с оппозиционными депутатами парламента Грузии и обсудил с ними поправки в Конституцию. Встреча касалась снижения проходного барьера в парламент для партий с 5 до 2%, принятие которых оказалось под вопросом после недавнего заявления Кобахидзе. Поле того как оппозиция обвинила власти в фальсификации местных выборов и объявила бойкот парламенту, Кобахидзе сказал, что правящая партия не видит смысла в принятии поправок.По словам Кобахидзе, они будут действовать ответственно в отношении оппозиционных партий во время принятия решений."Времени у нас много – до 2024 года три года. Мы будем ответственно действовать в отношении всех. Безусловно, в связи с этим вопросом наше отношение к "Нацдвижению" определяется их поведением. Что касается остальных партий, то мы ценим конструктивное отношение, которое проявляется с их стороны в парламентской работе. Исходя из этого, это тоже будет принято к вниманию, когда мы примем окончательное решение", – подчеркнул он.В то время как утверждение поправок в Конституцию, которые пока приняты в первом чтении, стоит под вопросом. Оппозиционеры настаивают на том, чтобы 2-процентный барьер в условиях пропорциональной системы был в том числе на выборах до 2024 года, подразумевая возможное проведение внеочередных парламентских выборов.В правящей партии же исключают проведение внеочередных выборов и обвиняют "Единое национальное движение" в деструктивном поведении из-за бойкота парламента и непрекращающихся акций протеста с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.Ни у "Грузинской мечты", ни оппозиции нет достаточного количества голосов для принятия поправок единолично.При этом в изменении проходного барьера больше всего заинтересованы мелкие партии. Если судить по последним выборам, пятипроцентный барьер на сегодняшний день способны преодолеть лишь "Грузинская мечта", "Нацдвижение" и партия экс-премьера страны Георгия Гахария "Для Грузии".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211215/zachem-oppozitsiya-vstrechalas-s-kobakhidze-glavnyy-zakon-gruzii-v-tsentre-vnimaniya-262892217.html

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