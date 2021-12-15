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https://sputnik-georgia.ru/20211215/zachem-oppozitsiya-vstrechalas-s-kobakhidze-glavnyy-zakon-gruzii-v-tsentre-vnimaniya-262892217.html
Зачем оппозиция встречалась с Кобахидзе? Главный закон Грузии в центре внимания
Зачем оппозиция встречалась с Кобахидзе? Главный закон Грузии в центре внимания
Не исключено, что избирательный барьер для парламентских выборов будет сокращен не только в 2024 году, но и в 2028-м 15.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-15T20:28+0400
2021-12-15T20:33+0400
политика
новости
грузия
единое нацдвижение
грузинская мечта
конституция грузии
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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Оппозиционные депутаты парламента Грузии ограничились небольшими комментариями после встречи с председателем правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклием Кобахидзе, на которой обсуждались находящиеся на грани срыва поправки в Конституцию страны.Оппозиция села за стол переговоров с Кобахидзе для обсуждения Конституции Грузии&gt;&gt;Встреча касалась поправок в Конституцию о снижении проходного барьера в парламент для партий с 5% до 2%, принятие которых оказалось под вопросом после недавнего заявления Кобахидзе. Поле того как оппозиция обвинила власти в фальсификации местных выборов и объявила бойкот парламенту, Кобахидзе сказал, что правящая партия не видит смысла в принятии поправок. В то же время лидер партии "Лело для Грузии", депутат Бадри Джапаридзе дал понять, что переговоры еще впереди."Мы обменялись своими позициями с "Грузинской мечтой", и это была лишь первая встреча", - сказал Джапаридзе.Представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" решили ограничиться лишь словами о том, что поправки важны."Мы не будем говорить о деталях. Я не буду говорить о позиции "Грузинской мечты", но для нас принятие поправок очень важно", - сказала депутат Тинатин Бокучава.Илия II поддержал инициативу президента Грузии&gt;&gt;Лидеры правящей партии после встречи заявили, что принятие поправок в Конституцию будет зависеть от действий оппозиции. При этом было отмечено, что в "Грузинской мечте" еще должны пройти консультации. В то время как утверждение поправок в Конституцию, которые пока приняты в первом чтении, стоит под вопросом, оппозиционеры настаивают на том, чтобы 2-процентный барьер в условиях пропорциональной системы был в том числе на выборах до 2024 года, подразумевая возможное проведение внеочередных парламентских выборов. В правящей партии же исключают проведение внеочередных выборов и обвиняют "Единое национальное движение" в деструктивном поведении из-за бойкота парламента и непрекращающихся акций протеста с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.Ни у "Грузинской мечты", ни оппозиции нет достаточного количества голосов для принятия поправок единолично.При этом в изменении проходного барьера больше всего заинтересованы мелкие партии. Если судить по последним выборам, пятипроцентный барьер на сегодняшний день способны преодолеть лишь "Грузинская мечта", "Нацдвижение" и партия экс-премьера страны Георгия Гахария "Для Грузии".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, единое нацдвижение, грузинская мечта, конституция грузии

Зачем оппозиция встречалась с Кобахидзе? Главный закон Грузии в центре внимания

20:28 15.12.2021 (обновлено: 20:33 15.12.2021)
© photo: Sputnik / StringerЗдание парламента Грузии
Здание парламента Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 15.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Не исключено, что избирательный барьер для парламентских выборов будет сокращен не только в 2024 году, но и в 2028-м
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Оппозиционные депутаты парламента Грузии ограничились небольшими комментариями после встречи с председателем правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклием Кобахидзе, на которой обсуждались находящиеся на грани срыва поправки в Конституцию страны.
Оппозиция села за стол переговоров с Кобахидзе для обсуждения Конституции Грузии>>
Встреча касалась поправок в Конституцию о снижении проходного барьера в парламент для партий с 5% до 2%, принятие которых оказалось под вопросом после недавнего заявления Кобахидзе. Поле того как оппозиция обвинила власти в фальсификации местных выборов и объявила бойкот парламенту, Кобахидзе сказал, что правящая партия не видит смысла в принятии поправок.

"Мы не согласовывали никаких позиций. Просто хотели услышать лично, что хочет "Грузинская мечта". Они сказали, что не против двухпроцентного барьера и что эти поправки должны быть задействованы с 2024 года и продлится по 2028 год, а до этого будет действовать однопроцентный барьер и смешанная система выборов", - сказал депутат, лидер "Стратегии Агмашенебели" Георгий Вашадзе.

В то же время лидер партии "Лело для Грузии", депутат Бадри Джапаридзе дал понять, что переговоры еще впереди.
"Мы обменялись своими позициями с "Грузинской мечтой", и это была лишь первая встреча", - сказал Джапаридзе.
Представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" решили ограничиться лишь словами о том, что поправки важны.
"Мы не будем говорить о деталях. Я не буду говорить о позиции "Грузинской мечты", но для нас принятие поправок очень важно", - сказала депутат Тинатин Бокучава.
Илия II поддержал инициативу президента Грузии>>
Лидеры правящей партии после встречи заявили, что принятие поправок в Конституцию будет зависеть от действий оппозиции. При этом было отмечено, что в "Грузинской мечте" еще должны пройти консультации.
В то время как утверждение поправок в Конституцию, которые пока приняты в первом чтении, стоит под вопросом, оппозиционеры настаивают на том, чтобы 2-процентный барьер в условиях пропорциональной системы был в том числе на выборах до 2024 года, подразумевая возможное проведение внеочередных парламентских выборов.
В правящей партии же исключают проведение внеочередных выборов и обвиняют "Единое национальное движение" в деструктивном поведении из-за бойкота парламента и непрекращающихся акций протеста с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Акция протеста оппозиции и сторонников Саакашвили у резиденции президента Грузии 8 ноября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 14.12.2021
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Ни у "Грузинской мечты", ни оппозиции нет достаточного количества голосов для принятия поправок единолично.
При этом в изменении проходного барьера больше всего заинтересованы мелкие партии. Если судить по последним выборам, пятипроцентный барьер на сегодняшний день способны преодолеть лишь "Грузинская мечта", "Нацдвижение" и партия экс-премьера страны Георгия Гахария "Для Грузии".
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