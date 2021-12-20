https://sputnik-georgia.ru/20211220/god-tigra-prineset-bogatstvo-tolko-etim-znakam-zodiaka-263003271.html

Год Тигра принесет богатство только этим знакам зодиака

Год Тигра принесет богатство только этим знакам зодиака

Наступающий 2022 год по восточному календарю – год Черного (Голубого) Водяного Тигра 20.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-20T16:13+0400

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По прогнозам, Тигр подарит много разных возможностей практически всем знакам зодиака, но только отдельным счастливчикам принесет богатство.Sputnik Грузия поинтересовался, только каким знакам зодиака, по прогнозам астрологов, принесет год Тигра богатство.Кому год Тигра принесет богатство?Овнов в год Тигра ждут перемены, о которых они давно мечтали, – 2022 год принесет им стремительное развитие бизнеса и карьеры. Однако большие перспективы перед знаком зодиака откроются только в том случае, если он предварительно составит четкий план действий, который намерен воплотить в жизнь в год Тигра и будет следовать ему неукоснительно. Овны также будут генерировать новые идеи, реализация которых поспособствует росту богатства.Тельцы в год Тигра смогут добиться карьерного роста, что в свою очередь улучшит финансовое состояние. Только богатство знаку зодиака принесет не работа. Богатство на Тельцов, как уверяют астрологи, свалится неожиданно в первом полугодии – возможно удачное вложение денег, выигрыш в лотерею, наследство или помощь от человека, которому в прошлом вы оказали услугу. Можно смело вкладывать деньги в близких и на благотворительность - потраченное вернется обязательно, и даже в многократном объеме.Близнецам в начале года выпадет шанс сменить кардинально сферу деятельности - на новом месте появится возможность дополнительного заработать. Доходы знака зодиака вырастут и к лету значительно пополнят бюджет – они смело смогут вкладывать деньги в то, что считают выгодным. И чем больше знак зодиака будет тратить, тем больше денег придет в ответ. Только расслабляться Близнецам не следует - ежедневно стройте планы на ближайшую перспективу, чтобы понимать, куда вы двигаетесь, и не наделать ошибок. И помните, удача от вас отвернется, если будете хвалиться или начнете раздавать всем подряд.В год Тигра Скорпионам удастся совместить работу с увлечением и у них появится новый источник дохода. По прогнозу, это может быть как монетизация своего творчества, так и подработка за счет навыков, которые знак зодиака долгое время считал бесполезными. На Скорпионов обрушится денежный водопад, однако им нужно подробно изучать условия предлагаемых проектов, чтобы не нарваться на мошенников. Год Тигра - удачное время для открытия собственного дела, но только для тех представителей знака зодиака, которые смогут сосредоточатся на одном и не будут распыляться на разные сферы.У Водолеев есть все шансы в год Тигра разбогатеть, если они будут готовы усердно работать для достижения своей цели и не боятся брать на себя ответственность. По прогнозу астрологов, 2022 год – идеальный период для знака зодиака построить стабильное будущее. Однако планировать собеседования, переговоры, подписание контрактов и оформление важных бумаг нужно только в первой половине года – это наиболее благоприятное время для решения рабочих вопросов.Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20211214/chto-nelzya-delat-na-novyy-god-tigra-2022-plokhie-primety-262847296.html

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