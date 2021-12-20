https://sputnik-georgia.ru/20211220/gruziya-prostitsya-s-dzhemalom-chkuaseli-21-dekabrya-263011417.html

Грузия простится с Джемалом Чкуасели 21 декабря

Грузия простится с Джемалом Чкуасели 21 декабря

Выдающегося грузинского артиста Джемала Чкуасели не стало 18 декабря в возрасте 86 лет

2021-12-20T19:09+0400

2021-12-20T19:09+0400

2021-12-20T19:09+0400

культура

новости

грузия

тбилиси

джемал чкуасели

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23578/71/235787182_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_3c576829b39a3a9b4c3b9cb5d9b90578.jpg

ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Прощание с Народным артистом Грузии, бывшим художественном руководителем ансамбля песни и танца "Эрисиони" Джемалом Чкуасели состоится во вторник, 21 ноября, сообщает телеканал Imedi.Гражданская панихида проходит в тбилисском Кафедральном соборе Святой Троицы - Самеба. Похоронят артиста на горе Махата, в новом пантеоне. Чкуасели скончался 18 декабря в возрасте 86 лет. Он был доставлен в больницу из-за ухудшения состояния в связи с болезнью Парнкинсона, однако спасти его не удалось.Джемал Чкуасели – Народный артист Грузии, лауреат Государственной премии имени Шота Руставели. Он в 1986 году возглавил ансамбль, который под его руководством стал академическим, получив название "Эрисиони", и создал современную шоу-программу, с которой коллектив с большим успехом гастролирует по крупнейшим городам мира по сей день. Сейчас художественным руководителем ансамбля является его сын – Шермадин Чкуасели.С 1997 года он являлся директором Международного фонда возрождения и защиты грузинской народной песни и танца.Джемал Чкуасели получил множество наград и премий. В 2015 году за выдающийся вклад в развитие грузинского искусства была присуждена высшая награда Министерства культуры – "Жрец искусства".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211218/pervye-litsa-gruzii-skorbyat-iz-za-smerti-dzhemala-chkuaseli-262965444.html

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

культура, новости, грузия, тбилиси, джемал чкуасели