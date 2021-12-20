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Грузия простится с Джемалом Чкуасели 21 декабря
Грузия простится с Джемалом Чкуасели 21 декабря
Выдающегося грузинского артиста Джемала Чкуасели не стало 18 декабря в возрасте 86 лет
2021-12-20T19:09+0400
2021-12-20T19:09+0400
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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Прощание с Народным артистом Грузии, бывшим художественном руководителем ансамбля песни и танца "Эрисиони" Джемалом Чкуасели состоится во вторник, 21 ноября, сообщает телеканал Imedi.Гражданская панихида проходит в тбилисском Кафедральном соборе Святой Троицы - Самеба. Похоронят артиста на горе Махата, в новом пантеоне. Чкуасели скончался 18 декабря в возрасте 86 лет. Он был доставлен в больницу из-за ухудшения состояния в связи с болезнью Парнкинсона, однако спасти его не удалось.Джемал Чкуасели – Народный артист Грузии, лауреат Государственной премии имени Шота Руставели. Он в 1986 году возглавил ансамбль, который под его руководством стал академическим, получив название "Эрисиони", и создал современную шоу-программу, с которой коллектив с большим успехом гастролирует по крупнейшим городам мира по сей день. Сейчас художественным руководителем ансамбля является его сын – Шермадин Чкуасели.С 1997 года он являлся директором Международного фонда возрождения и защиты грузинской народной песни и танца.Джемал Чкуасели получил множество наград и премий. В 2015 году за выдающийся вклад в развитие грузинского искусства была присуждена высшая награда Министерства культуры – "Жрец искусства".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, тбилиси, джемал чкуасели

Грузия простится с Джемалом Чкуасели 21 декабря

19:09 20.12.2021
© Sputnik / Alexander ImedashviliДжемал Чкуасели, бывший худрук "Эрисиони" и дирижер ансамбля в настоящее время
Джемал Чкуасели, бывший худрук Эрисиони и дирижер ансамбля в настоящее время - Sputnik Грузия, 1920, 20.12.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
Выдающегося грузинского артиста Джемала Чкуасели не стало 18 декабря в возрасте 86 лет
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Прощание с Народным артистом Грузии, бывшим художественном руководителем ансамбля песни и танца "Эрисиони" Джемалом Чкуасели состоится во вторник, 21 ноября, сообщает телеканал Imedi.
Гражданская панихида проходит в тбилисском Кафедральном соборе Святой Троицы - Самеба. Похоронят артиста на горе Махата, в новом пантеоне.
Чкуасели скончался 18 декабря в возрасте 86 лет. Он был доставлен в больницу из-за ухудшения состояния в связи с болезнью Парнкинсона, однако спасти его не удалось.
Джемал Чкуасели, бывший худрук Эрисиони и дирижер ансамбля - Sputnik Грузия, 1920, 18.12.2021
Первые лица Грузии скорбят из-за смерти Джемала Чкуасели
18 декабря, 17:54
Джемал Чкуасели – Народный артист Грузии, лауреат Государственной премии имени Шота Руставели. Он в 1986 году возглавил ансамбль, который под его руководством стал академическим, получив название "Эрисиони", и создал современную шоу-программу, с которой коллектив с большим успехом гастролирует по крупнейшим городам мира по сей день. Сейчас художественным руководителем ансамбля является его сын – Шермадин Чкуасели.
С 1997 года он являлся директором Международного фонда возрождения и защиты грузинской народной песни и танца.
Джемал Чкуасели получил множество наград и премий. В 2015 году за выдающийся вклад в развитие грузинского искусства была присуждена высшая награда Министерства культуры – "Жрец искусства".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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