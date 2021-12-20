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"Омикрон" заражает привитых и выздоровевших - ВОЗ о новом штамме

"Омикрон" заражает привитых и выздоровевших - ВОЗ о новом штамме

Количество смертей от COVID-19 в 2021 году превышает 3,3 миллиона человек. 20.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-20T21:27+0400

2021-12-20T21:27+0400

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ТБИЛИСИ, 20 дек – Sputnik. Появились значительные подтверждения, что штамм коронавируса "омикрон" распространяется быстрее других вариантов и заражает привитых и выздоровевших. Об этом, как передает РИА Новости, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус."В настоящее время имеется устойчивое подтверждение того, что "омикрон" распространяется значительно быстрее, чем "дельта", и более вероятно, что люди, которые привиты или переболели, могут вновь заразиться", - сказал гендиректор ВОЗ.По его словам, количество смертей от COVID-19 в 2021 году превышает 3,3 миллиона человек, что больше, чем количество смертей в прошлом году от ВИЧ, малярии и туберкулеза вместе взятых.В ноябре новый штамм SARS-CoV-2 впервые обнаружили в Ботсване и ЮАР. Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211220/vsemirnyy-ekonomicheskiy-forum-perenes-vstrechu-v-davose-na-leto-iz-za-omikrona-263010481.html

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