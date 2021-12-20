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Пашинян едет в Грузию - встреча премьеров состоится в Тбилиси
Пашинян едет в Грузию - встреча премьеров состоится в Тбилиси
В Тбилиси состоится заседание межправительственной экономической комиссии Грузии и Армении 20.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Грузию с рабочим визитом в понедельник, говорится в сообщении грузинского правительства.В рамках визита, запланированы встречи главы правительства Армении с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.Турция надеется на участие Грузии в следующей встрече формата "3+3"&gt;&gt;Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили примет своего армянского коллегу в правительственной администрации. Встреча состоится в формате один на один. Позже, в 14:00 под председательством Гарибашвили и Пашиняна состоится заседание межправительственной экономической комиссии. Участие в заседании примут члены правительств двух стран и представители соответствующих ведомств. Грузия и Армения установили дипломатические отношения 17 июля 1992 года. Страны сотрудничают по многим направлениям. Наиболее интенсивным является сотрудничество в сфере торговли и экономики. Между странами действует режим свободной торговли, и Армения входит в десятку основных торговых партнеров Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, армения, никол пашинян

Пашинян едет в Грузию - встреча премьеров состоится в Тбилиси

11:10 20.12.2021 (обновлено: 11:14 20.12.2021)
© photo: Sputnik / Alexander Astafiev / Перейти в фотобанкНикол Пашинян
Никол Пашинян - Sputnik Грузия, 1920, 20.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Astafiev
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В Тбилиси состоится заседание межправительственной экономической комиссии Грузии и Армении
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Грузию с рабочим визитом в понедельник, говорится в сообщении грузинского правительства.
В рамках визита, запланированы встречи главы правительства Армении с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
Турция надеется на участие Грузии в следующей встрече формата "3+3">>
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили примет своего армянского коллегу в правительственной администрации. Встреча состоится в формате один на один.
Позже, в 14:00 под председательством Гарибашвили и Пашиняна состоится заседание межправительственной экономической комиссии. Участие в заседании примут члены правительств двух стран и представители соответствующих ведомств.
Грузия и Армения установили дипломатические отношения 17 июля 1992 года. Страны сотрудничают по многим направлениям. Наиболее интенсивным является сотрудничество в сфере торговли и экономики. Между странами действует режим свободной торговли, и Армения входит в десятку основных торговых партнеров Грузии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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