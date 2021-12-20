https://sputnik-georgia.ru/20211220/pashinyan-gruziya-i-armeniya-planiruyut-uglubit-ekonomicheskie-svyazi-263012456.html

Пашинян: Грузия и Армения планируют углубить экономические связи

Пашинян: Грузия и Армения планируют углубить экономические связи

Пашинян прибыл в Грузию с рабочим визитом по случаю заседания межправительственной экономической комиссии 20.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-20T19:52+0400

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ираклий гарибашвили

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никол пашинян

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Премьер-министры Грузии и Армении договорились приложить совместные усилия для лучшего и более эффективного экономического сотрудничества между странами, написал глава правительства Армении Никол Пашинян в Twitter.Пашинян прибыл в Грузию с рабочим визитом по случаю заседания межправительственной экономической комиссии. По прибытии в Тбилиси глава армянского правительства встретился со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили, после чего они открыли заседание межправительственной экономической комиссии."Я рад возможности увидеться с моим коллегой и другом, премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Тбилиси. На встрече мы договорились, что сосредоточим наши совместные усилия на улучшении и повышении эффективности экономического сотрудничества между Арменией и Грузией", - написал Пашинян.Грузия и Армения установили дипломатические отношения 17 июля 1992 года. Страны сотрудничают по многим направлениям. Наиболее интенсивным является сотрудничество в сфере торговли и экономики. Между странами действует режим свободной торговли, и Армения входит в десятку основных торговых партнеров Грузии.За январь-ноябрь 2021 года товарооборот между Грузией и Арменией составил 611,7 миллиона долларов, что на 10% больше аналогичного периода 2020 года, согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат".В Грузии работают около 400 компаний, которые были созданы при помощи армянского капитала. Особенно интенсивным является сотрудничество с Арменией в сфере транспортной логистики, в направлении сухопутного транспорта. Также запланированы новые проекты в сфере энергетики.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211220/ot-slov-k-delu-premer-gruzii-rasskazal-o-buduschikh-otnosheniyakh-s-armeniey-263001762.html

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экономика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, армения, никол пашинян