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От слов к делу: премьер Грузии рассказал о будущих отношениях с Арменией
От слов к делу: премьер Грузии рассказал о будущих отношениях с Арменией
В Тбилиси проходит заседание грузино-армянской межведомственной экономической комиссии 20.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-20T15:17+0400
2021-12-20T15:17+0400
2021-12-20T15:24+0400
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грузия
ираклий гарибашвили
армения
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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Грузия и Армения должны перейти от слов к реальному делу, заявил глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили на открытии заседания грузино-армянской межправительственной экономической комиссии с участием премьера Армении Никола Пашиняна.Заседание комиссии должно было состояться еще в 2020 году, но провести его не удалось из-за пандемии коронавируса.Цель – 1 млрд долларов: Пашинян предложил Грузии усилить торговые отношения>>Он поблагодарил своего армянского коллегу за то, что заседание межправительственной экономической комиссии проводится на уровне премьер-министров согласно инициативе и двусторонней договоренности."Это уже второй по счету ваш визит в Грузию в этом году. С удовольствием хочу отметить, что я два раза был в Ереване с официальным визитом в этом году. И это действительно указывает на существующие между нами тесные отношения, сотрудничество, доброжелательность. И хочу поблагодарить вас за эти отношения, за этот настрой", – отметил Гарибашвили.Глава грузинского правительства подчеркнул, что отношения между Грузией и Арменией находятся на высочайшем уровне."Можно с гордостью и с удовлетворением сказать, что подобных отношений не было между нашими странами. Безусловно, у нас всегда были очень тесные и дружественные отношения, однако можно сказать, что заслуга наших правительств в том, что между нашими странами нет никаких недопониманий, и у нас действительно идеальные отношения", – заявил Гарибашвили.Грузия и Армения установили дипломатические отношения 17 июля 1992 года. Страны сотрудничают по многим направлениям. Наиболее интенсивным является сотрудничество в сфере торговли и экономики. Между странами действует режим свободной торговли, и Армения входит в десятку основных торговых партнеров Грузии.За январь-ноябрь 2021 года товарооборот между Грузией и Арменией составил 611,7 миллиона долларов, что на 10% больше аналогичного периода 2020 года, согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211220/garibashvili-zaveril-pashishyana-v-gotovnosti-gruzii-vnesti-vklad-v-razvitie-mira-v-regione-262998455.html
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политика, экономика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, армения
От слов к делу: премьер Грузии рассказал о будущих отношениях с Арменией
15:17 20.12.2021 (обновлено: 15:24 20.12.2021)
В Тбилиси проходит заседание грузино-армянской межведомственной экономической комиссии
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Грузия и Армения должны перейти от слов к реальному делу, заявил глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили на открытии заседания грузино-армянской межправительственной экономической комиссии с участием премьера Армении Никола Пашиняна.
Заседание комиссии должно было состояться еще в 2020 году, но провести его не удалось из-за пандемии коронавируса.
"Мы заинтересованы перевести, конвертировать существующее между нами очень тесное, дружеское сотрудничество в реальное дело. Мы должны развивать тесные торговые и экономические отношения, говорить о региональных проектах, об инфраструктуре, о других проектах, интересных для обеих стран. Именно с этой целью, с этим мотивом мы собрались сегодня", – заявил Гарибашвили.
Он поблагодарил своего армянского коллегу за то, что заседание межправительственной экономической комиссии проводится на уровне премьер-министров согласно инициативе и двусторонней договоренности.
"Это уже второй по счету ваш визит в Грузию в этом году. С удовольствием хочу отметить, что я два раза был в Ереване с официальным визитом в этом году. И это действительно указывает на существующие между нами тесные отношения, сотрудничество, доброжелательность. И хочу поблагодарить вас за эти отношения, за этот настрой", – отметил Гарибашвили.
Глава грузинского правительства подчеркнул, что отношения между Грузией и Арменией находятся на высочайшем уровне.
"Можно с гордостью и с удовлетворением сказать, что подобных отношений не было между нашими странами. Безусловно, у нас всегда были очень тесные и дружественные отношения, однако можно сказать, что заслуга наших правительств в том, что между нашими странами нет никаких недопониманий, и у нас действительно идеальные отношения", – заявил Гарибашвили.
Грузия и Армения установили дипломатические отношения 17 июля 1992 года. Страны сотрудничают по многим направлениям. Наиболее интенсивным является сотрудничество в сфере торговли и экономики. Между странами действует режим свободной торговли, и Армения входит в десятку основных торговых партнеров Грузии.
За январь-ноябрь 2021 года товарооборот между Грузией и Арменией составил 611,7 миллиона долларов, что на 10% больше аналогичного периода 2020 года, согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат".
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