https://sputnik-georgia.ru/20211220/ot-slov-k-delu-premer-gruzii-rasskazal-o-buduschikh-otnosheniyakh-s-armeniey-263001762.html

От слов к делу: премьер Грузии рассказал о будущих отношениях с Арменией

От слов к делу: премьер Грузии рассказал о будущих отношениях с Арменией

В Тбилиси проходит заседание грузино-армянской межведомственной экономической комиссии 20.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-20T15:17+0400

2021-12-20T15:17+0400

2021-12-20T15:24+0400

политика

экономика

новости

грузия

ираклий гарибашвили

армения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/14/252372759_390:82:1023:438_1920x0_80_0_0_0f9a6041adda530eae5ea99b3b5863d7.jpg

ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Грузия и Армения должны перейти от слов к реальному делу, заявил глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили на открытии заседания грузино-армянской межправительственной экономической комиссии с участием премьера Армении Никола Пашиняна.Заседание комиссии должно было состояться еще в 2020 году, но провести его не удалось из-за пандемии коронавируса.Цель – 1 млрд долларов: Пашинян предложил Грузии усилить торговые отношения>>Он поблагодарил своего армянского коллегу за то, что заседание межправительственной экономической комиссии проводится на уровне премьер-министров согласно инициативе и двусторонней договоренности."Это уже второй по счету ваш визит в Грузию в этом году. С удовольствием хочу отметить, что я два раза был в Ереване с официальным визитом в этом году. И это действительно указывает на существующие между нами тесные отношения, сотрудничество, доброжелательность. И хочу поблагодарить вас за эти отношения, за этот настрой", – отметил Гарибашвили.Глава грузинского правительства подчеркнул, что отношения между Грузией и Арменией находятся на высочайшем уровне."Можно с гордостью и с удовлетворением сказать, что подобных отношений не было между нашими странами. Безусловно, у нас всегда были очень тесные и дружественные отношения, однако можно сказать, что заслуга наших правительств в том, что между нашими странами нет никаких недопониманий, и у нас действительно идеальные отношения", – заявил Гарибашвили.Грузия и Армения установили дипломатические отношения 17 июля 1992 года. Страны сотрудничают по многим направлениям. Наиболее интенсивным является сотрудничество в сфере торговли и экономики. Между странами действует режим свободной торговли, и Армения входит в десятку основных торговых партнеров Грузии.За январь-ноябрь 2021 года товарооборот между Грузией и Арменией составил 611,7 миллиона долларов, что на 10% больше аналогичного периода 2020 года, согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211220/garibashvili-zaveril-pashishyana-v-gotovnosti-gruzii-vnesti-vklad-v-razvitie-mira-v-regione-262998455.html

армения

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, экономика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, армения