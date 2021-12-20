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Певица Нюша показала трогательные фото с новорожденным сыном
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПевица Нюша . Pre-party премии "Жара Music Awards 2021"
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Звезда недавно вернулась из роддома и решила поделиться первыми снимками младшего наследника
ТБИЛИСИ, 20 дек – Sputnik. Российская певица Нюша вышла из роддома и растрогала поклонников: звезда показала первые снимки с новорожденным сыном.
В середине декабря Нюша стала мамой во второй раз. Роды звезды прошли в Дубае, где певица отдыхала вместе с дочкой и мужем Игорем Сивовым. Недавно артистка вернулась домой из больницы и показала сына, имя которого до сих пор хранится в секрете.
Трогательные кадры, опубликованные в Инстаграм Нюши, умилили всех подписчиков: на фото звезда позировала с дочкой Симбой, маленьким сыном, мамой и мужем.
"Малыш так стремительно ворвался в мою жизнь. А сейчас я ощущаю, что все настолько своевременно", - написала звезда и добавила, что главное - двигаться в направлении своего счастья.
Фанаты поспешили поздравить Анну с выпиской и пожелали счастья и здоровья ее малышу.
"Здоровья вам и вашей семье"; "Самая красивая семья"; "Все на одно лицо"; "Пусть малыш растет здоровеньким и счастливым"; "Поздравляем с выпиской", - прокомментировали в Сети.
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