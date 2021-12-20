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https://sputnik-georgia.ru/20211220/pevitsa-nyusha-pokazala-trogatelnye-foto-s-novorozhdennym-synom-263003492.html
Певица Нюша показала трогательные фото с новорожденным сыном
Певица Нюша показала трогательные фото с новорожденным сыном
Звезда недавно вернулась из роддома и решила поделиться первыми снимками младшего наследника
2021-12-20T16:28+0400
2021-12-20T16:28+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 20 дек – Sputnik. Российская певица Нюша вышла из роддома и растрогала поклонников: звезда показала первые снимки с новорожденным сыном. В середине декабря Нюша стала мамой во второй раз. Роды звезды прошли в Дубае, где певица отдыхала вместе с дочкой и мужем Игорем Сивовым. Недавно артистка вернулась домой из больницы и показала сына, имя которого до сих пор хранится в секрете. Трогательные кадры, опубликованные в Инстаграм Нюши, умилили всех подписчиков: на фото звезда позировала с дочкой Симбой, маленьким сыном, мамой и мужем. "Малыш так стремительно ворвался в мою жизнь. А сейчас я ощущаю, что все настолько своевременно", - написала звезда и добавила, что главное - двигаться в направлении своего счастья. Фанаты поспешили поздравить Анну с выпиской и пожелали счастья и здоровья ее малышу. "Здоровья вам и вашей семье"; "Самая красивая семья"; "Все на одно лицо"; "Пусть малыш растет здоровеньким и счастливым"; "Поздравляем с выпиской", - прокомментировали в Сети. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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дубай, шоу-бизнес, нюша, российский шоу-бизнес

Певица Нюша показала трогательные фото с новорожденным сыном

16:28 20.12.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПевица Нюша . Pre-party премии "Жара Music Awards 2021"
Певица Нюша . Pre-party премии Жара Music Awards 2021 - Sputnik Грузия, 1920, 20.12.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Звезда недавно вернулась из роддома и решила поделиться первыми снимками младшего наследника
ТБИЛИСИ, 20 дек – Sputnik. Российская певица Нюша вышла из роддома и растрогала поклонников: звезда показала первые снимки с новорожденным сыном.
В середине декабря Нюша стала мамой во второй раз. Роды звезды прошли в Дубае, где певица отдыхала вместе с дочкой и мужем Игорем Сивовым. Недавно артистка вернулась домой из больницы и показала сына, имя которого до сих пор хранится в секрете.
Трогательные кадры, опубликованные в Инстаграм Нюши, умилили всех подписчиков: на фото звезда позировала с дочкой Симбой, маленьким сыном, мамой и мужем.
"Малыш так стремительно ворвался в мою жизнь. А сейчас я ощущаю, что все настолько своевременно", - написала звезда и добавила, что главное - двигаться в направлении своего счастья.
Фанаты поспешили поздравить Анну с выпиской и пожелали счастья и здоровья ее малышу.
"Здоровья вам и вашей семье"; "Самая красивая семья"; "Все на одно лицо"; "Пусть малыш растет здоровеньким и счастливым"; "Поздравляем с выпиской", - прокомментировали в Сети.
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