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Минутка умиления: Нюша стала мамой во второй раз и показала ребенка
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Недавно артистка раскрыла пол малыша, а теперь стало известно о его рождении. Певица и ее супруг принимают поздравления от поклонников
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Российская певица Нюша стала мамой во второй раз и показала ребенка: редкий кадр с роддома появился в соцсетях певицы и ее супруга.
Нюша и советник президента по Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов поженились в 2017-м году, а через год стали родителями прекрасной дочки Симбы. Для певицы девочка стала первенцем, в то время как для ее мужа - третьим ребенком. А 14 декабря пара снова стала родителями.
О рождении второго малыша Нюша рассказала в своем Инстаграм: звезда опубликовала редкий кадр с новорожденным. Поклонники, которые пристально следили за жизнью певицы во время второй беременности, умилились до слез и принялись поздравлять артистку.
Таким же снимком поделился и счастливый отец: на своей странице Сивов сообщил рост малыша и отметил, что вес можно узнать из аккаунта его жены.
Известно, что роды Анны Шурочкиной прошли в Дубаи, где певица провела последние месяцы беременности, радуя фанатов модными образами и рассказывая о своем самочувствии.
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