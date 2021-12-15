https://sputnik-georgia.ru/20211215/minutka-umileniya-nyusha-stala-mamoy-vo-vtoroy-raz-i-pokazala-rebenka---262868090.html

Минутка умиления: Нюша стала мамой во второй раз и показала ребенка

Минутка умиления: Нюша стала мамой во второй раз и показала ребенка

Недавно артистка раскрыла пол малыша, а теперь стало известно о его рождении. Певица и ее супруг принимают поздравления от поклонников

2021-12-15T10:34+0400

2021-12-15T10:34+0400

2021-12-15T10:34+0400

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Российская певица Нюша стала мамой во второй раз и показала ребенка: редкий кадр с роддома появился в соцсетях певицы и ее супруга.Нюша и советник президента по Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов поженились в 2017-м году, а через год стали родителями прекрасной дочки Симбы. Для певицы девочка стала первенцем, в то время как для ее мужа - третьим ребенком. А 14 декабря пара снова стала родителями. О рождении второго малыша Нюша рассказала в своем Инстаграм: звезда опубликовала редкий кадр с новорожденным. Поклонники, которые пристально следили за жизнью певицы во время второй беременности, умилились до слез и принялись поздравлять артистку. Таким же снимком поделился и счастливый отец: на своей странице Сивов сообщил рост малыша и отметил, что вес можно узнать из аккаунта его жены. Известно, что роды Анны Шурочкиной прошли в Дубаи, где певица провела последние месяцы беременности, радуя фанатов модными образами и рассказывая о своем самочувствии. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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