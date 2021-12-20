https://sputnik-georgia.ru/20211220/tsel---1-mlrd-dollarov-pashinyan-predlozhil-gruzii-usilit-torgovye-otnosheniya-262999755.html

Цель – 1 млрд долларов: Пашинян предложил Грузии усилить торговые отношения

Цель – 1 млрд долларов: Пашинян предложил Грузии усилить торговые отношения

Товарооборот между Грузией и Арменией вырос на 10%, превысив 600 миллионов долларов 20.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-20T14:45+0400

2021-12-20T14:45+0400

2021-12-20T15:05+0400

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ТБИЛИСИ, 20 дек – Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе визита в Тбилиси предложил Грузии продолжить стремление к поставленной несколько лет назад цели и увеличить товарообороту до 1 миллиарда долларов.Гарибашвили заверил Пашиняна в готовности Грузии внести вклад в развитие мира в регионе>>Пашинян прибыл в Грузию с рабочим визитом по случаю заседания межправительственной экономической комиссии. По прибытии в Тбилиси глава армянского правительства встретился со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили, после чего они открыли заседание комиссии.При этом он отметил, что несмотря на трудности, вызванные пандемией коронавируса, отношения между двумя странами вышли на качественно новый уровень.Одиннадцатое заседание межправительственной экономической комиссии Грузия-Армения должно было состояться еще в 2020 году, но это не удалось из-за эпидемиологической ситуации в мире.В Грузии работают около 400 компаний, которые были созданы при помощи армянского капитала. Особенно интенсивным является сотрудничество с Арменией в сфере транспортной логистики, в направлении сухопутного транспорта. В сфере энергетики запланированы новые проекты, сказала глава министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава на брифинге. "Исходя из этого, нам о многом предстоит поговорить. И эта комиссия будет еще одним шагом на пути к еще большему укреплению нашего экономического, стратегического сотрудничества", – заявила Турнава.Армения находится на седьмом месте среди главных торговых партнеров Грузии. За январь-ноябрь 2021 года товарооборот между Грузией и Арменией составил 611,7 миллиона долларов, что на 10% больше аналогичного периода 2020 года, согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211220/garibashvili-zaveril-pashishyana-v-gotovnosti-gruzii-vnesti-vklad-v-razvitie-mira-v-regione-262998455.html

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