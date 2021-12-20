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Вниманию автомобилистов: на дорогах Грузии действуют ограничения
Вниманию автомобилистов: на дорогах Грузии действуют ограничения
Движение транспорта на многих участках дорог ограничено из-за снегопада 20.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-20T13:48+0400
2021-12-20T14:04+0400
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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии ввел ограничения на ряде дорог из-за ухудшения погодных условий, говорится в сообщении ведомства.Так, движение всех видов транспорта ограничено на участке горной дороги Корша-Шатили.В связи с сильным снегопадом, низкой температурой и опасностью схода лавин, движение для всех видов транспорта запрещено и на участке автомобильной дороги Жинвали-Барисахо-Шатили.Сложная ситуация и в высокогорной Сванети. На отрезке Хаиши-Ушгули дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили запрещено движение машин с прицепом и полуприцепом, а также транспорта, рассчитанного более чем на 30 посадочных мест. На отрезке Зугдиди-Хаиши движение свободно.На отрезке Дизи-Ушгули разрешено движение легковых автомобилей только при наличии противоскользящих цепей.На дороге Ахалцихе-Ниноцминда, ведущей к границе с Арменией, движение свободно для всех видов транспорта.Движение было ограничено из-за сложных метеорологических условий (сильный ветер, снег и плохая видимость), на 90-112 километре указанной дороги для автомобилей с прицепом и полуприцепом, а также для автобусов, чья вместимость более 30 мест. Для остальных автомобилей движение было свободно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, департамент автомобильных дорог, грузинские дороги, машины и их водители, погода

Вниманию автомобилистов: на дорогах Грузии действуют ограничения

13:48 20.12.2021 (обновлено: 14:04 20.12.2021)
© Sputnik / STRINGERВоенно-Грузинская дорога - грузовые трейлеры ждут в очереди открытия движения
Военно-Грузинская дорога - грузовые трейлеры ждут в очереди открытия движения - Sputnik Грузия, 1920, 20.12.2021
© Sputnik / STRINGER
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Движение транспорта на многих участках дорог ограничено из-за снегопада
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии ввел ограничения на ряде дорог из-за ухудшения погодных условий, говорится в сообщении ведомства.
Так, движение всех видов транспорта ограничено на участке горной дороги Корша-Шатили.
В связи с сильным снегопадом, низкой температурой и опасностью схода лавин, движение для всех видов транспорта запрещено и на участке автомобильной дороги Жинвали-Барисахо-Шатили.
Сложная ситуация и в высокогорной Сванети. На отрезке Хаиши-Ушгули дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили запрещено движение машин с прицепом и полуприцепом, а также транспорта, рассчитанного более чем на 30 посадочных мест. На отрезке Зугдиди-Хаиши движение свободно.
Штрафы за нарушение ПДД на дорогах Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 18.12.2021
Штрафы за нарушение ПДД на дорогах Грузии
18 декабря, 20:00
На отрезке Дизи-Ушгули разрешено движение легковых автомобилей только при наличии противоскользящих цепей.
На дороге Ахалцихе-Ниноцминда, ведущей к границе с Арменией, движение свободно для всех видов транспорта.
Движение было ограничено из-за сложных метеорологических условий (сильный ветер, снег и плохая видимость), на 90-112 километре указанной дороги для автомобилей с прицепом и полуприцепом, а также для автобусов, чья вместимость более 30 мест. Для остальных автомобилей движение было свободно.
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