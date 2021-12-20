https://sputnik-georgia.ru/20211220/vnimaniyu-avtomobilistov-na-dorogakh-gruzii-deystvuyut-ogranicheniya--262996735.html
Вниманию автомобилистов: на дорогах Грузии действуют ограничения
Вниманию автомобилистов: на дорогах Грузии действуют ограничения
Движение транспорта на многих участках дорог ограничено из-за снегопада 20.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-20T13:48+0400
2021-12-20T13:48+0400
2021-12-20T14:04+0400
новости
грузия
департамент автомобильных дорог
грузинские дороги, машины и их водители
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/01/251031774_0:5:2408:1360_1920x0_80_0_0_f0d0404380dcd9dd2abf72c392bfc19e.jpg
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии ввел ограничения на ряде дорог из-за ухудшения погодных условий, говорится в сообщении ведомства.Так, движение всех видов транспорта ограничено на участке горной дороги Корша-Шатили.В связи с сильным снегопадом, низкой температурой и опасностью схода лавин, движение для всех видов транспорта запрещено и на участке автомобильной дороги Жинвали-Барисахо-Шатили.Сложная ситуация и в высокогорной Сванети. На отрезке Хаиши-Ушгули дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили запрещено движение машин с прицепом и полуприцепом, а также транспорта, рассчитанного более чем на 30 посадочных мест. На отрезке Зугдиди-Хаиши движение свободно.На отрезке Дизи-Ушгули разрешено движение легковых автомобилей только при наличии противоскользящих цепей.На дороге Ахалцихе-Ниноцминда, ведущей к границе с Арменией, движение свободно для всех видов транспорта.Движение было ограничено из-за сложных метеорологических условий (сильный ветер, снег и плохая видимость), на 90-112 километре указанной дороги для автомобилей с прицепом и полуприцепом, а также для автобусов, чья вместимость более 30 мест. Для остальных автомобилей движение было свободно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211218/shtrafy-za-narushenie-pdd-na-dorogakh-gruzii-262965822.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/01/251031774_294:0:2114:1365_1920x0_80_0_0_5867eed851ef0cfc29244dbc219b0d45.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, департамент автомобильных дорог, грузинские дороги, машины и их водители, погода
Вниманию автомобилистов: на дорогах Грузии действуют ограничения
13:48 20.12.2021 (обновлено: 14:04 20.12.2021)
Движение транспорта на многих участках дорог ограничено из-за снегопада
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik.
Департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии ввел ограничения на ряде дорог из-за ухудшения погодных условий, говорится в сообщении
ведомства.
Так, движение всех видов транспорта ограничено на участке горной дороги Корша-Шатили.
В связи с сильным снегопадом, низкой температурой и опасностью схода лавин, движение для всех видов транспорта запрещено и на участке автомобильной дороги Жинвали-Барисахо-Шатили.
Сложная ситуация и в высокогорной Сванети. На отрезке Хаиши-Ушгули дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили запрещено движение машин с прицепом и полуприцепом, а также транспорта, рассчитанного более чем на 30 посадочных мест. На отрезке Зугдиди-Хаиши движение свободно.
На отрезке Дизи-Ушгули разрешено движение легковых автомобилей только при наличии противоскользящих цепей.
На дороге Ахалцихе-Ниноцминда, ведущей к границе с Арменией, движение свободно для всех видов транспорта.
Движение было ограничено из-за сложных метеорологических условий (сильный ветер, снег и плохая видимость), на 90-112 километре указанной дороги для автомобилей с прицепом и полуприцепом, а также для автобусов, чья вместимость более 30 мест. Для остальных автомобилей движение было свободно.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.