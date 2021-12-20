Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211220/za-prisvoenie-krupnykh-denezhnykh-summ-v-tbilisi-zaderzhan-chinovnik-263003671.html
В Грузии арестован чиновник, обвиняемый в присвоении денег на саженцы черники
В Грузии арестован чиновник, обвиняемый в присвоении денег на саженцы черники
Растрата госсредств карается в Грузии лишением свободы на срок до 11 лет 20.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-20T16:43+0400
2021-12-20T17:59+0400
новости
грузия
абхазия
прокуратура
преступность в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/04/250247199_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_37dbd29831aac14c4fe3378204cf1fb2.jpg
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Вице-президент Торгово-промышленной палаты Абхазской автономной республики в изгнании привлечен к уголовной ответственности по обвинению в присвоении денег Агентство развития села при Минсельхозе Грузии в особо крупном размере, говорится в сообщении на сайте Генеральная прокуратура Грузии.Обвиняемый помещен под арест до приговора. Афера на миллионы: трех бизнесменов задержали в Грузии за мошенничество&gt;&gt;Ранее по этому делу был задержан начальник Агентства программ и услуг министерства финансов и отраслевой экономики Абхазской АР в изгнании. Суд уже приступил к рассмотрению дела по существу.По данным прокуратуры, Агентство развития села и ООО "Медери" подписали соглашение о софинансировании в рамках государственной целевой программы "Посади будущее", на основании которого компании было перечислено 116 460 лари на закупку саженцев черники. "Медери" должна была перечислить эти деньги польской компании, что не произошло. Для создания видимости перечисления денег доверенное лицо компании "Медери" - руководитель Агентства программ и услуг предъявил созданный им же фальшивый документ о налоговом обязательстве. Согласно этому документу, со счета "Медери" на счет польской компании были перечислены 31 325 евро, утверждает следствие. На деле, обвиняемый в целях присвоения денег перечислил 84 000 из 116 460 лари со счета "Медери" на счет частного предпринимателя - доверенного лица начальника Агентства программ и услуг, указав фиктивное назначение. Еще 29 тысяч обвиняемый лично снял со счета и присвоил, сказано в сообщении прокуратуры. По данным следствия, это не первый случай перечисления государственных средств с фиктивным назначением с целью их присвоения. Прокуратура утверждает, что по указанию обвиняемого и с согласия тогдашнего руководителя Агентства программ и сервисов на банковские счета предпринимателей, находящихся в сговоре с ними, переводились различные суммы денег.Задержанный чиновник обвиняется по трем статьям УК Грузии - "мошенничество", "присвоение или растрата", "изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков", за что ему грозит до 11 лет заключения.Кроме того, к уголовной ответственности привлечены руководители двух бизнес-субъектов. Расследование продолжается для установления других причастных к преступлению лиц. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210125/V-Tbilisi-zaderzhan-chinovnik-prevysivshiy-polnomochiya-250704856.html
абхазия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/04/250247199_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_15068efa2546076e8b0da9fcd609a5b9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, абхазия, прокуратура, преступность в грузии

В Грузии арестован чиновник, обвиняемый в присвоении денег на саженцы черники

16:43 20.12.2021 (обновлено: 17:59 20.12.2021)
© photo: Sputnik / Перейти в фотобанкხელბორკილი
ხელბორკილი - Sputnik Грузия, 1920, 20.12.2021
© photo: Sputnik
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Растрата госсредств карается в Грузии лишением свободы на срок до 11 лет
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Вице-президент Торгово-промышленной палаты Абхазской автономной республики в изгнании привлечен к уголовной ответственности по обвинению в присвоении денег Агентство развития села при Минсельхозе Грузии в особо крупном размере, говорится в сообщении на сайте Генеральная прокуратура Грузии.
Обвиняемый помещен под арест до приговора.
Афера на миллионы: трех бизнесменов задержали в Грузии за мошенничество>>
Ранее по этому делу был задержан начальник Агентства программ и услуг министерства финансов и отраслевой экономики Абхазской АР в изгнании. Суд уже приступил к рассмотрению дела по существу.
По данным прокуратуры, Агентство развития села и ООО "Медери" подписали соглашение о софинансировании в рамках государственной целевой программы "Посади будущее", на основании которого компании было перечислено 116 460 лари на закупку саженцев черники. "Медери" должна была перечислить эти деньги польской компании, что не произошло.
Для создания видимости перечисления денег доверенное лицо компании "Медери" - руководитель Агентства программ и услуг предъявил созданный им же фальшивый документ о налоговом обязательстве. Согласно этому документу, со счета "Медери" на счет польской компании были перечислены 31 325 евро, утверждает следствие.
На деле, обвиняемый в целях присвоения денег перечислил 84 000 из 116 460 лари со счета "Медери" на счет частного предпринимателя - доверенного лица начальника Агентства программ и услуг, указав фиктивное назначение. Еще 29 тысяч обвиняемый лично снял со счета и присвоил, сказано в сообщении прокуратуры.
Задержание преступника - Sputnik Грузия, 1920, 25.01.2021
В Тбилиси задержан чиновник, превысивший полномочия
25 января, 19:39
По данным следствия, это не первый случай перечисления государственных средств с фиктивным назначением с целью их присвоения. Прокуратура утверждает, что по указанию обвиняемого и с согласия тогдашнего руководителя Агентства программ и сервисов на банковские счета предпринимателей, находящихся в сговоре с ними, переводились различные суммы денег.
Задержанный чиновник обвиняется по трем статьям УК Грузии - "мошенничество", "присвоение или растрата", "изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков", за что ему грозит до 11 лет заключения.
Кроме того, к уголовной ответственности привлечены руководители двух бизнес-субъектов.
Расследование продолжается для установления других причастных к преступлению лиц.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:09Грузия простится с Джемалом Чкуасели 21 декабря
18:48Станет ли 21 декабря "критическим днем" для грузинской политики?
18:31Всемирный экономический форум перенес встречу в Давосе на лето из-за "омикрона"
18:14Парламент Грузии соберется на внеочередное заседание 22 декабря
17:59Игорный бизнес вряд ли сможет финансировать грузинский спорт в дальнейшем
17:44Два грузинских фильма названы лучшими картинами 2021 года
17:31Соловьев о конкуренции журналистов с блогерами и блокировке российских YouTube-каналов
17:29До Нового года "омикрон" не вызовет резкого ухудшения эпидситуации в Грузии - Гамкрелидзе
17:03Взрыв газа в жилом доме в Тбилиси: "зимний сезон" открыт? - фото
16:59Бустер-доза может стать обязательной в Грузии
16:43В Грузии арестован чиновник, обвиняемый в присвоении денег на саженцы черники
15:59Дорогие танцы с Демной
15:39Снег, ветер и лавиноопасность – синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Грузии
15:17От слов к делу: премьер Грузии рассказал о будущих отношениях с Арменией
15:14"Четвертый Брайтон" выходит на большие экраны Грузии
15:06Американцы намерены начать испытания вакцины от "омикрона"
14:45Цель – 1 млрд долларов: Пашинян предложил Грузии усилить торговые отношения
14:16Гарибашвили заверил Пашиняна в готовности Грузии внести вклад в развитие мира в регионе
13:48Вниманию автомобилистов: на дорогах Грузии действуют ограничения
13:30"Омикрон" добрался до Грузии - кто ввез в страну новый штамм коронавируса?