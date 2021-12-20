https://sputnik-georgia.ru/20211220/za-prisvoenie-krupnykh-denezhnykh-summ-v-tbilisi-zaderzhan-chinovnik-263003671.html

В Грузии арестован чиновник, обвиняемый в присвоении денег на саженцы черники

В Грузии арестован чиновник, обвиняемый в присвоении денег на саженцы черники

Растрата госсредств карается в Грузии лишением свободы на срок до 11 лет 20.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-20T16:43+0400

2021-12-20T16:43+0400

2021-12-20T17:59+0400

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Вице-президент Торгово-промышленной палаты Абхазской автономной республики в изгнании привлечен к уголовной ответственности по обвинению в присвоении денег Агентство развития села при Минсельхозе Грузии в особо крупном размере, говорится в сообщении на сайте Генеральная прокуратура Грузии.Обвиняемый помещен под арест до приговора. Афера на миллионы: трех бизнесменов задержали в Грузии за мошенничество>>Ранее по этому делу был задержан начальник Агентства программ и услуг министерства финансов и отраслевой экономики Абхазской АР в изгнании. Суд уже приступил к рассмотрению дела по существу.По данным прокуратуры, Агентство развития села и ООО "Медери" подписали соглашение о софинансировании в рамках государственной целевой программы "Посади будущее", на основании которого компании было перечислено 116 460 лари на закупку саженцев черники. "Медери" должна была перечислить эти деньги польской компании, что не произошло. Для создания видимости перечисления денег доверенное лицо компании "Медери" - руководитель Агентства программ и услуг предъявил созданный им же фальшивый документ о налоговом обязательстве. Согласно этому документу, со счета "Медери" на счет польской компании были перечислены 31 325 евро, утверждает следствие. На деле, обвиняемый в целях присвоения денег перечислил 84 000 из 116 460 лари со счета "Медери" на счет частного предпринимателя - доверенного лица начальника Агентства программ и услуг, указав фиктивное назначение. Еще 29 тысяч обвиняемый лично снял со счета и присвоил, сказано в сообщении прокуратуры. По данным следствия, это не первый случай перечисления государственных средств с фиктивным назначением с целью их присвоения. Прокуратура утверждает, что по указанию обвиняемого и с согласия тогдашнего руководителя Агентства программ и сервисов на банковские счета предпринимателей, находящихся в сговоре с ними, переводились различные суммы денег.Задержанный чиновник обвиняется по трем статьям УК Грузии - "мошенничество", "присвоение или растрата", "изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков", за что ему грозит до 11 лет заключения.Кроме того, к уголовной ответственности привлечены руководители двух бизнес-субъектов. Расследование продолжается для установления других причастных к преступлению лиц. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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