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Жилой дом в Тбилиси, в котором накануне прогремел взрыв, пригоден для проживания
Жилой дом в Тбилиси, в котором накануне прогремел взрыв, пригоден для проживания
Началось поэтапное возвращение жильцов в здание, частично возобновлена подача электроэнергии 20.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-20T20:28+0400
2021-12-20T20:28+0400
2021-12-20T20:51+0400
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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Многоквартирный дом в Тбилиси, где накануне вечером прогремел взрыв, по результатам проведенной экспертизы признан пригодным для проживания, заявил глава районной администрации Исани Ника Элисашвили.Сильный взрыв в многоквартирном жилом доме в одном из спальных районов столицы Вазисубани произошел накануне поздно вечером на первом этаже здания. Предположительно, причиной взрыва стала утечка бытового газа. Обошлось без жертв, однако пострадали пять человек.По его словам, началось поэтапное возвращение жильцов в здание. Подача электроэнергии частично восстановлена, а уже завтра с 9 часов утра возобновят подачу бытового газа.Что касается ущерба, который нанес взрыв каждой из семей, то, по словам Ники Элисашвили, он будет подсчитан в ближайшие дни.Состояние одного из пострадавших остается тяжелым. 43-летний мужчина получил поражение более 60% поверхности тела и до сих пор находится в реанимации.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Жилой дом в Тбилиси, в котором накануне прогремел взрыв, пригоден для проживания
20:28 20.12.2021 (обновлено: 20:51 20.12.2021)
Началось поэтапное возвращение жильцов в здание, частично возобновлена подача электроэнергии
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Многоквартирный дом в Тбилиси, где накануне вечером прогремел взрыв, по результатам проведенной экспертизы признан пригодным для проживания, заявил глава районной администрации Исани Ника Элисашвили.
Сильный взрыв в многоквартирном жилом доме в одном из спальных районов столицы Вазисубани произошел накануне поздно вечером на первом этаже здания. Предположительно, причиной взрыва стала утечка бытового газа. Обошлось без жертв, однако пострадали пять человек.
"Заключение подтвердило, что здание устойчивое, каких-либо серьезных проблем не наблюдается. Имеются повреждения первой категории, что напрямую означает, что дом пригоден для проживания", - сказал Элисашвили журналистам.
По его словам, началось поэтапное возвращение жильцов в здание. Подача электроэнергии частично восстановлена, а уже завтра с 9 часов утра возобновят подачу бытового газа.
Что касается ущерба, который нанес взрыв каждой из семей, то, по словам Ники Элисашвили, он будет подсчитан в ближайшие дни.
Состояние одного из пострадавших остается тяжелым. 43-летний мужчина получил поражение более 60% поверхности тела и до сих пор находится в реанимации.
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