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Жилой дом в Тбилиси, в котором накануне прогремел взрыв, пригоден для проживания

Жилой дом в Тбилиси, в котором накануне прогремел взрыв, пригоден для проживания

Началось поэтапное возвращение жильцов в здание, частично возобновлена подача электроэнергии 20.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-20T20:28+0400

2021-12-20T20:28+0400

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Многоквартирный дом в Тбилиси, где накануне вечером прогремел взрыв, по результатам проведенной экспертизы признан пригодным для проживания, заявил глава районной администрации Исани Ника Элисашвили.Сильный взрыв в многоквартирном жилом доме в одном из спальных районов столицы Вазисубани произошел накануне поздно вечером на первом этаже здания. Предположительно, причиной взрыва стала утечка бытового газа. Обошлось без жертв, однако пострадали пять человек.По его словам, началось поэтапное возвращение жильцов в здание. Подача электроэнергии частично восстановлена, а уже завтра с 9 часов утра возобновят подачу бытового газа.Что касается ущерба, который нанес взрыв каждой из семей, то, по словам Ники Элисашвили, он будет подсчитан в ближайшие дни.Состояние одного из пострадавших остается тяжелым. 43-летний мужчина получил поражение более 60% поверхности тела и до сих пор находится в реанимации.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211220/sostoyanie-postradavshego-pri-vzryve-gaza-v-tbilisi-ostaetsya-tyazhelym-262986287.html

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общество, новости, грузия, взрыв газа