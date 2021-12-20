https://sputnik-georgia.ru/20211220/sostoyanie-postradavshego-pri-vzryve-gaza-v-tbilisi-ostaetsya-tyazhelym-262986287.html

Состояние пострадавшего при взрыве газа в Тбилиси остается тяжелым

Состояние пострадавшего при взрыве газа в Тбилиси остается тяжелым

Один из пяти пострадавших при взрыве получил 60% ожогов тела и находится в реанимации 20.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-20T10:41+0400

2021-12-20T10:41+0400

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Состояние одного из пострадавших в результате взрыва природного газа в Вазисубани в Тбилиси по-прежнему тяжелое.Сильный взрыв в многоквартирном жилом доме в одном из спальных районов столицы Вазисубани произошел накануне поздно вечером. Предположительно, причиной взрыва стала утечка бытового газа. Пожар возник на первом этаже. Обошлось без жертв, однако пострадали пять человек.В жилом доме в Тбилиси произошел взрыв>>По словам врача ожогового центра Теи Уротадзе, у 43-летнего мужчины обожжено более 60% поверхности тела, он находится в реанимации."В нашу клинику поступил мужчина 43 лет с диагнозом 60-процентный термический ожог, ожоговый шок, термоингаляционное поражение дыхательных путей. Больной в критическом состоянии. Помещен в реанимацию. Ему проводится противошоковая терапия", – сказала Уротадзе журналистам.Что касается остальных пострадавших, они также госпитализированы с интоксикацией в разные клиники Тбилиси. В настоящее время их состояние удовлетворительное.По словам одного из жильцов дома, было две взрывных волны. Одной человека с первого этажа, охваченного огнем, выбросило на улицу. Почти всю ночь жильцы корпуса провели на улице. Часть из них была размещена в гостиницах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211219/vzryv-gaza-v-tbilisi-razrushena-chast-zhilogo-doma-v-rayone-vazisubani---video-262982053.html

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