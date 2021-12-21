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Число выданных льготных ипотечных кредитов в Грузии превысило одну тысячу

Число выданных льготных ипотечных кредитов в Грузии превысило одну тысячу

В виде ипотечных кредитов в Грузии на покупку квартир к этому времени уже выдано более 110 миллионов лари 21.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-21T19:23+0400

2021-12-21T19:23+0400

2021-12-21T19:23+0400

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. К этому времени в Грузии утверждены 1 005 льготных ипотечных кредитов для улучшения жилищных условий многодетным семьям и семьям с новорожденными, сообщает агентство "Производи в Грузии".Общая сумма одобренных кредитов составляет более 110 миллионов лари (36 миллионов долларов).Государственная программа субсидирования ипотеки для многодетных семей и семей с новорожденными стартовала в Грузии 1 сентября 2021 года. Она предусматривает субсидию на проценты, начисленные по ипотечным кредитам, взятым многодетными семьями и семьями с новорожденными, одинокими или вдовствующими родителями, в течение 60 месяцев после выдачи займа.В течение 12 месяцев после рождения ребенка семья может обратиться в банк, взять ипотечный кредит и купить новую квартиру или вторичное жилье, а также построить частный дом.Кредиты по ипотеке будут выдаваться коммерческим банком на покупку или строительство частного дома/квартиры только в национальной валюте.Кто может воспользоваться программой:Ипотека должна быть выдана после 1 сентября 2021 года. Максимальная сумма кредита составит 200 тысяч лари. Хотя допускается, чтобы стоимость приобретаемой квартиры или дома превысила сумму в 200 тысяч лари.В настоящее время средняя процентная ставка по ипотечным кредитам для физических лиц в коммерческих банках Грузии составляет 12,5%. Программа носит разовый характер, и получатель может участвовать в ней только один раз, независимо от суммы взятого им кредита.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211208/v-gruzii-sokratili-maksimalnyy-srok-ipoteki-v-inostrannoy-valyute-262686901.html

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экономика, новости, грузия, кредит