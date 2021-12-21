https://sputnik-georgia.ru/20211221/chto-nelzya-delat-v-den-zimnego-solntsestoyaniya-2021-traditsii-i-primety-263018592.html

Что нельзя делать в день зимнего солнцестояния 2021? Традиции и приметы

Что нельзя делать в день зимнего солнцестояния 2021? Традиции и приметы

День зимнего солнцестояния в 2021-м наступит 21 декабря в 19:58 по тбилисскому времени - это самый короткий день в году

2021-12-21T03:49+0400

2021-12-21T03:49+0400

2021-12-21T03:49+0400

справки

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С античных времен зимнее солнцестояние имело огромное мистическое и символичное значение для всех народов – в этот день люди отмечали рождение Солнца и встречали новый год, следуя важным традициям и обрядам.Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, что нельзя делать в день зимнего солнцестояния, а также о приметах и традициях этого дня.Зимнее солнцестояние - традицииС древних времен люди почитали Солнце, понимая, что от его света и тепла зависит их жизнь на земле и организовывали свою жизнь в соответствии с природными циклами.Они верили, что в солнцеворот можно изменить судьбу и воплотить мечты в жизнь, заручившись поддержкой высших сил, поэтому и совершали различные ритуалы.Разные народы называли праздник по-разному, несколько отличались и традиции празднования. Германские народы называли зимнее солнцестояние Йоль - в ночь праздника, как считали в языческой Европе, сходятся все миры, на Землю спускаются богини и боги, а тролли и эльфы беседуют с людьми.К зимнему солнцестоянию, кельты, по традиции, украшали жилье еловыми ветками и разжигали ритуальный костер из дубовых поленьев, как бы помогая рождению нового светила.В Персии в день зимнего солнцестояния, по традиции, праздновали рождение бога Солнца – Митры, который освобождал дорогу весне, побеждая зиму.Индусы называют день зимнего солнцестояния Санкранти - в праздник, по традиции, они зажигали костры, пламя которых напоминало лучи Солнца, согревающие после холодной зимы землю.Древние китайцы считали, что с зимнего солнцестояния крепнет мужская сила природы и дает начало новому циклу. Китайцы, в день зимнего солнцестояния отдыхали, ходили друг другу в гости и дарили подарки.В Шотландии, по традиции, запускали горящее колесо – для этого они бочку смазывали смолой, поджигали и пускали с горки, как символ солнцеворота.Древние славяне, в день зимнего солнцестояния Карачуна отмечали наступление первого месяца зимы и новый год - Колядень. В самый короткий день отмечали рождество одного из главных славянских богов - Даждьбога, воплощавшего Солнце.Славяне, на зимнее солнцестояние или Карачун, по традиции, пекли пирог, в форме Солнца, надевали новую одежду, дарили друг другу подарки, устраивали застолья, веселись, пели и плясали, прославляя верховное божество.В традициях празднования зимнего солнцестояния у разных народов есть много общего. Основные из них - ритуалы поминовения, желание завоевать благосклонность сил, посещающих земной мир самой темной ночью.Некоторые традиции, связанные с зимним солнцестоянием, сохранились по сей день. Так, новогодняя елка стала "наследницей" украшенного древа - главного символа Йоля.Церемонии жертвоприношения отражают традиции дарить подарки, устраивать народные гулянья и угощения на святки, а новогодние огоньки олицетворяют костры, призванные защитить и помочь людям в общении с духами и таинственными силами.Что нельзя делатьДень зимнего солнцестояния астрологи рекомендуют провести дома, в кругу родных и близких, воздержавшись от шумных гуляний.В этот день нельзя напиваться и есть жирную пищу. День зимнего солнцестояния также нельзя проводить в одиночестве.В день зимнего солнцестояния нельзя жадничать - по приметам скупых в наступающем 2021-м ждет неудача и безденежье, а щедрых – удача и благосостояние.Нельзя встречать зимнее солнцестояние со старыми долгами - долги нужно отдать до его наступления.Чтобы избежать неприятностей в наступающем году, нельзя встречать день зимнего солнцестояния в грязном жилище. В этот день важно избавиться от старых, ненужных и поломанных вещей, а также от отношений, которые не приносят радости, так как незачем тащить такие связи в новый год.ПриметыМного примет на день зимнего солнцестояния было связано с погодой. Так, например, если в этот день на деревьях будет иней, ожидается хороший урожай зерновых культур.По приметам погода 31 декабря ожидается точно такой же, как и в день зимнего солнцестояния.Направление ветра со дня зимнего солнцестояния не изменится до дня весеннего равноденствия, то есть до 20 марта 2022 года.Погоду предсказывают и по дням после зимнего солнцестояния - если 25 декабря с утра солнечно, то и весна будет поздней и спешить с весенним посевом сельскохозяйственных культур не нужно.Пасмурное утро – явная примета, что весна ожидается ранней, а если и полдень пасмурный, значит весна для сельского хозяйства ожидается удачной.Погоду на январь по приметам предсказывает 26 декабря, на февраль – 27 декабря, на март – 28 декабря и так далее.По приметам на новогодние праздники будет морозная погода, если 25 декабря будет солнечно. Если же будет пасмурно, то и в новогодние торжества ожидается пасмурная, но теплая погода.Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20210620/Den-letnego-solntsestoyaniya-2021-primety-znachenie-chto-nelzya-delat-252075708.html

https://sputnik-georgia.ru/20161219/Jazycheskij-prazdnik-Jol-20-dekabrja-2016-tradicii-i-istorija-234256665.html

https://sputnik-georgia.ru/20211214/chto-nelzya-delat-na-novyy-god-tigra-2022-plokhie-primety-262847296.html

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