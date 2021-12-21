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Футбольный клуб "Сабуртало" договорился о сотрудничестве с испанской "Валенсией"

Футбольный клуб "Сабуртало" договорился о сотрудничестве с испанской "Валенсией"

В формате сотрудничества будет возможность усилить "Сабуртало" игроками "Валенсии" в Лиге конференций УЕФА 21.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 дек – Sputnik. Футбольный клуб "Сабуртало" (Тбилиси) и испанская "Валенсия" договорились о сотрудничестве, заявил президент столичного клуба Тариел Хечикашвили на пресс-конференции."Сабуртало" и "Валенсия" договорились о сотрудничестве на уровне академий. В январе нас пригласили в Валенсию, где будет подписано соглашения о сотрудничестве уже между клубами. Первым шагом станет приезд испанских специалистов в "Сабуртало". Они оценят общую ситуацию и помогут с составлением плана развития клуба. Помимо этого они займутся мониторингом работы "Сабуртало", - заявил Хечикашвили.По его словам, в формате сотрудничества будет возможность усилить "Сабуртало" игроками "Валенсии" в Лиге конференций УЕФА.Как отметил Хечикашвили, главный тренер "Сабуртало" Леван Коргалидзе на месте просмотрит игроков "Валенсии" из ближайшего резерва, которые смогут помочь грузинскому клубу."Сабуртало" получил право участия в Лиге конференций УЕФА после того, как стал обладателем Кубка Грузии по футболу. В финале столичный клуб с минимальным счетом 1:0 обыграл "Самгурали" из Цхалтубо.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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