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Гендиректор ВОЗ призвал отказаться от новогодних празднований из-за опасности "омикрона"
Гендиректор ВОЗ призвал отказаться от новогодних празднований из-за опасности "омикрона"
Лучше отменить праздник, чем отменить жизнь, заявил глава ВОЗ в связи с повышенной опасностью нового штамма 21.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-21T11:19+0400
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны воздержаться от предстоящих новогодних празднований в связи с высоким риском распространения штамма коронавируса "омикрон", сообщает ВВС."Отмененное мероприятие лучше отмененной жизни... Лучше отменить сейчас и отпраздновать позже, чем отпраздновать сейчас, а потом скорбеть", – сказал Гебрейесус, отметив, что нужно принять "трудные решения".По словам Гебрейесуса, в настоящее время есть доказательства того, что этот вариант "распространяется значительно быстрее, чем дельта".Новый штамм "омикрон" впервые выявили в Ботсване и ЮАР в середине ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность". На данный момент штамм COVID "омикрон" найден уже более чем в 90 странах мира. Среди них есть и Грузия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, в мире, новый год, всемирная организация здравоохранения, коронавирус covid-19
Гендиректор ВОЗ призвал отказаться от новогодних празднований из-за опасности "омикрона"
11:19 21.12.2021 (обновлено: 12:22 21.12.2021)
Лучше отменить праздник, чем отменить жизнь, заявил глава ВОЗ в связи с повышенной опасностью нового штамма
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны воздержаться от предстоящих новогодних празднований в связи с высоким риском распространения штамма коронавируса "омикрон", сообщает ВВС
.
"Отмененное мероприятие лучше отмененной жизни... Лучше отменить сейчас и отпраздновать позже, чем отпраздновать сейчас, а потом скорбеть", – сказал Гебрейесус, отметив, что нужно принять "трудные решения".
По словам Гебрейесуса, в настоящее время есть доказательства того, что этот вариант "распространяется значительно быстрее, чем дельта".
Новый штамм "омикрон" впервые выявили в Ботсване и ЮАР в середине ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность". На данный момент штамм COVID "омикрон" найден уже более чем в 90 странах мира. Среди них есть и Грузия.
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