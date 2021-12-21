https://sputnik-georgia.ru/20211221/rossiyskiy-vektor-opublikoval-fotosnimok-omikrona-263021393.html

Российский "Вектор" опубликовал фотоснимок "омикрона"

Российский "Вектор" опубликовал фотоснимок "омикрона"

Ученые в лабораторных условиях заразили культуру испытуемых клеток штаммом "омикрон" коронавируса для исследования его морфологических характеристик

2021-12-21T11:07+0400

2021-12-21T11:07+0400

2021-12-21T11:07+0400

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Российский государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" обнародовал снимки штамма коронавируса "омикрон", сообщается на сайте Роспотребнадзора.Фотографии получились следующим образом: ученые в лабораторных условиях заразили культуру клеток Vero E6 штаммом "омикрон" коронавируса для исследования его морфологических характеристик, т.е. чтобы узнать формы, размер, наличие структур, находящихся на поверхности и др."После подготовки пробы клетки были залиты в смесь эпоксидных смол. С этих блоков сделаны очень тонкие срезы, чтобы полученные образцы были прозрачны для электронного пучка и их можно было рассматривать в электронном микроскопе. На снимках – везикулярные структуры (пузырьки), которые в большинстве случаев представляют собой расширенные канальцы внутриклеточной сети, при участии которой происходит синтез и транспорт белков, липидов и других веществ, необходимых для жизни клетки", - сообщает Роспотребнадзор.Выяснилось, что в субвиде "омикрон" не совсем обычно то, что вирус собирается не очень быстро и в отличии от других штаммов не вызывает массовой гибели клеток на 6-е сутки инфекции. При этом состояние клеток при инфицировании "омикроном" схоже с тем, что можно увидеть на вторые-третьи сутки при заражении другими штаммами, отмечают в Роспотребнадзоре.Новый штамм "омикрон" впервые выявили в Ботсване и ЮАР в середине ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность". На данный момент штамм COVID "омикрон" найден уже более чем в 90 странах мира. Среди них есть и Грузия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211220/omikron-zarazhaet-privitykh-i--vyzdorovevshikh---voz-o-novom-shtamme-263014473.html

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