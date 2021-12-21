https://sputnik-georgia.ru/20211221/gruzinskoe-vino-predstavili-na-rozhdestvenskom-festivale-v-polshe-263029571.html

Грузинское вино представили на рождественском фестивале в Польше

Грузинское вино представили на рождественском фестивале в Польше

Польша – один из крупнейших экспортеров грузинских вин, только в этом году в эту страну отправлено до 6 миллионов бутылок вин разных марок 21.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Дегустация грузинских вин прошла на рождественском фестивале в польском городе Кракове, говорится в сообщении на сайте Национального агентства вина.Польша является одним из стратегических экспортных рынков грузинских вин, где при поддержке Национального агентства вина в течение года проводится ряд мероприятий, направленных на популяризацию грузинского вина и дальнейшее увеличение спроса на него.Интерес Китая к грузинскому вину растет>>На фестивале грузинское вино разных наименований представила компания-контрактор Национального агентства вина "Малинова" (Malinova spólka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.).Представители компании устроили дегустацию и познакомили гостей фестиваля с историей и культурой грузинского виноделия.Польша стабильно входит в пятерку крупнейших экспортеров грузинского вина. По данным за 11 месяцев текущего года, из Грузии в Польшу было экспортировано до 6 миллионов бутылок вина, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.По информации Агентства, активная маркетинговая кампания с целью повышения узнаваемости грузинского вина за рубежом продолжатся и в 2022 году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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