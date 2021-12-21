https://sputnik-georgia.ru/20211221/imbir-soda-i-limon-ot-koronavirusa-pomogayut-li-narodnye-sredstva-263033470.html

Имбирь, сода и лимон от коронавируса: помогают ли народные средства?

Имбирь, сода и лимон от коронавируса: помогают ли народные средства?

Человечество около двух лет продолжает борьбу с коронавирусом – и пока ученые пытаются выяснить, какие из лекарств помогают организму противостоять опасному вирусу, люди ищут способы профилактики и лечения народными средствами

2021-12-21T15:37+0400

2021-12-21T15:37+0400

2021-12-21T15:52+0400

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В соцсетях "чудодейственные" свойства в борьбе с коронавирусом приписывают разным продуктам, в том числе соде, чесноку, меду, имбирю и лимону – специалисты, в свою очередь, утверждают, что такие народные средства помогают укрепить общий иммунитет, но существенной роли в профилактике коронавируса не играют.Помогают ли народные средства, такие как имбирь, сода и лимон от коронавируса и что советуют по этому поводу медики, читайте в материале Sputnik Грузия.Помогают ли народные средства от коронавируса?Соду, как средство против коронавируса, рекомендуют применять многие, в том числе и специалисты. Популярность народного средства обусловлена ее положительным воздействием и целым рядом полезных свойств.Народное средство часто принимали при изжоге. Сода, растворенная в воде, хорошо нейтрализует воздействие кислоты на стенки пищевода.Как отразить атаку коронавируса на нервную систему – советы психотерапевта >>>Врачи признают, что сода способна облегчать симптомы коронавируса, но не советуют заниматься самолечением. Они утверждают, что ощелачивать больного коронавирусом человека содой могут только в реанимации, когда ему уже совсем плохо.Медики говорят, что от вируса сам по себе не может защитить ни один пищевой продукт – лимон и имбирь можно есть для поддержания здоровья, однако лечебный эффект этих продуктов от коронавируса не доказан.Имбирь богат витаминами, минералами и аминокислотами, которые необходимы человеку для нормальной работы организма и хорошего самочувствия. Имбирь подходит для борьбы с симптомами обычной простуды, поскольку он стимулирует кровообращение, активизирует обмен веществ и оказывает согревающий эффект. Но в тоже время имбирь раздражает желудок, может вызвать раздражение слизистых во рту и горле, что повышает вероятность заражения коронавирусом.Лимон является источником витамина С и хорошо поддерживает работу иммунной системы. Лимон используют при простуде, гриппе как антибактериальное средство. Очень важно, что лимон, несмотря на его кислый вкус, ощелачивает организм, а в условиях щелочной среды активность вирусной инфекции существенно снижается.В целом лимоны полезны для укрепления иммунитета человека и профилактике простуды, однако чрезмерное их употребление при коронавирусе может нанести вред организму.Специалисты советуют не следовать рекомендациям, появляющимся в Интернете, так как ни один из "рецептов" не является панацеей и не помогает избежать заражения или быстро вылечиться от коронавируса. А некоторые из них могут быть и опасны для организма.Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20210603/Uchenye-dokazali-chto-vitamin-D-ne-pomogaet-protiv-koronavirusa-251918153.html

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