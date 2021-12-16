https://sputnik-georgia.ru/20211216/kak-otrazit-ataku-koronavirusa-na-nervnuyu-sistemu-----sovety-psikhoterapevta-262906523.html

Как отразить атаку коронавируса на нервную систему – советы психотерапевта

Как отразить атаку коронавируса на нервную систему – советы психотерапевта

Чувство тревоги, депрессия, стресс, проблемы с памятью, агрессивность и раздражительность – это то, что оставляет после себя коронавирус 16.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-16T13:21+0400

2021-12-16T13:21+0400

2021-12-16T13:43+0400

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Коронавирус беспощаден к нервной системе человека, и зачастую его последствия проявляются уже после выздоровления. Здесь нет различий по полу или возрасту, страдают все без исключения. Как выйти из зоны риска и подготовить свою нервную систему к ковид-атаке – личным опытом со Sputnik поделилась сооснователь Центра психологического консультирования Heart, психолог, психотерапевт Верико Годжиашвили."Омикрон" размножается в 70 раз быстрее, чем "дельта" – новые данные ученых>>Чувство тревоги, депрессия, стресс, проблемы с памятью, агрессивность и раздражительность – таковы симптомы, с которыми обычно пациенты обращаются к врачу за помощью, отмечает Годжиашвили. Коронавирус провоцирует ряд неврологических, психиатрических и когнитивных нарушений (снижение памяти, умственной работоспособности и других когнитивных функций).Верико Годжиашвили и сама пережила ковид. Всегда позитивная и энергичная женщина столкнулась с теми проблемами, с которыми к ней приходили пациенты."Прежде всего нужно взять себя в руки. Победить болезнь психологически. С первых же дней начать принимать слабые успокоительные на травяной основе. Это поможет подготовиться к пост-ковидному периоду. Нужно стараться обращать внимание на что-то хорошее. Это поможет снять стресс. Если находиться в постоянном напряжении, это истощит организм и нервную систему", – говорит доктор.Рекомендации простые, но не банальные. Нужно наладить сон, обеспечить себя физической активностью в течение дня и пополнить состав минералов в организме, которые разрушает коронавирус.На своем личном опыте врач советует принимать витамины группы В, которые незаменимы для восстановления нервной и сердечно-сосудистой систем. Они участвуют в выработке энергии, снижают нагрузку на нервную систему, стимулирует обмен веществ и улучшают когнитивные функции.Еще один интересный факт, подтверждающий, что коронавирус сразу же бьет по нервной системе. Ставшие уже знакомыми симптомы ковида (потеря обоняния и вкуса) тоже относятся к неврологическим проблемам. Инфекция также вызывает боли и онемение конечностей, на которых сосредоточена львиная доля нервных окончаний.Большое значение имеет информированность людей. По словам Верико Годжиашвили, было бы неплохо, чтобы через СМИ – телеканалы, интернет-издания – уже переболевшие ковидом делились с другими своим опытом. Но и здесь необходимо соблюдать баланс: пропускать через фильтр негативную информацию, она загружает мозг и вгоняет в депрессию.Не стоит дни напролет листать социальные сети в поисках информации о коронавирусе.По словам психотерапевта, стрессом, в частности, в Грузии, где люди активно общаются, стали социальная изоляция, мысль о потенциально смертельном заболевании и страх, что ты можешь стать источником заражения для дорогих тебе людей."Ко мне обращаются люди всех возрастов. Но я обратила внимание вот на что: среди пациентов преобладают молодые люди, лица до 40. Молодежи, активной части общества, сложнее справиться с психологическими проблемами. Они и так подвержены стрессу, и ковид лишь усугубляет это. Получается, что старшему поколению легче справиться с влиянием ковида не нервную систему", – сказала доктор Годжиашвили.И главное, по словам психотерапевта, нужно помнить, что настрой человека сильно влияет как на течение недуга, так и на его восстановление. Сконцентрируйтесь на приятных эмоциях, советует доктор.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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