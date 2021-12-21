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Лидер "Нацдвижения" объявил о начале массовой голодовки до освобождения Саакашвили
Лидер "Нацдвижения" объявил о начале массовой голодовки до освобождения Саакашвили
Ника Мелия назвал тяжелым решение о начале массовой голодовки в поддержку экс-президента 21.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-21T20:09+0400
2021-12-21T20:09+0400
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ТБИЛИСИ, 21 дек - Sputnik. Председатель главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия объявил о начале массовой голодовки до тех пор, пока не будет освобожден из заключения экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Тысячи сторонников Саакашвили собрались в Тбилиси с требованием его освобождения>>Об этом Мелия заявил на акции протеста перед парламентом Грузии на проспекте Руставели. Несколько тысяч сторонников Саакашвили собрались в день его рождения с требованием его освобождения. Как подчеркнул оппозиционер, чем больше людей будет участвовать в акции протеста, тем лучше, ведь Саакашвили, по его словам, "борется не для себя". "Это тяжелое решение, и это наше конституционное решение. Я никого не буду обязывать, но чем больше нас будет, чем больше будет консолидация, тем быстрее настанет позитивный результат", - заявил Мелия.Оппозиционеры, по его словам, будут голодать у офиса "Единого национального движения" на Кахетинском шоссе, на окраине Тбилиси.До начала митинга ряд СМИ сообщил, что начать массовую голодовку потребовал от партии сам Саакашвили, грозя остановить финансовые потоки.Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года, 29 сентября, в преддверии второго тура выборов в местные органы власти, чтобы поддержать оппозицию. Он тайно пересек границу и 1 октября был арестован. В тот же день он объявил голодовку и прекратил ее лишь 50 дней спустя, после того как его этапировали из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Лидер "Нацдвижения" объявил о начале массовой голодовки до освобождения Саакашвили
20:09 21.12.2021 (обновлено: 20:59 21.12.2021)
Ника Мелия назвал тяжелым решение о начале массовой голодовки в поддержку экс-президента
ТБИЛИСИ, 21 дек - Sputnik. Председатель главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия объявил о начале массовой голодовки до тех пор, пока не будет освобожден из заключения экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
Об этом Мелия заявил на акции протеста перед парламентом Грузии на проспекте Руставели. Несколько тысяч сторонников Саакашвили собрались в день его рождения с требованием его освобождения.
"Оппозиция начинает акцию массовой голодовки. Я вместе с друзьями, с очень многими людьми, - я уверен, что нас будет больше, чем кто-то может ожидать, - начинаем новый этап и начинаем массовую протестную акцию голодовки для освобождения Саакашвили из плена", - сказал Мелия.
Как подчеркнул оппозиционер, чем больше людей будет участвовать в акции протеста, тем лучше, ведь Саакашвили, по его словам, "борется не для себя".
"Это тяжелое решение, и это наше конституционное решение. Я никого не буду обязывать, но чем больше нас будет, чем больше будет консолидация, тем быстрее настанет позитивный результат", - заявил Мелия.
Оппозиционеры, по его словам, будут голодать у офиса "Единого национального движения" на Кахетинском шоссе, на окраине Тбилиси.
До начала митинга ряд СМИ сообщил, что начать массовую голодовку потребовал от партии сам Саакашвили, грозя остановить финансовые потоки.
Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года, 29 сентября, в преддверии второго тура выборов в местные органы власти, чтобы поддержать оппозицию. Он тайно пересек границу и 1 октября был арестован. В тот же день он объявил голодовку и прекратил ее лишь 50 дней спустя, после того как его этапировали из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори.
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