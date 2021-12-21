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Лидер "Нацдвижения" объявил о начале массовой голодовки до освобождения Саакашвили

Лидер "Нацдвижения" объявил о начале массовой голодовки до освобождения Саакашвили

Ника Мелия назвал тяжелым решение о начале массовой голодовки в поддержку экс-президента 21.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 дек - Sputnik. Председатель главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия объявил о начале массовой голодовки до тех пор, пока не будет освобожден из заключения экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Тысячи сторонников Саакашвили собрались в Тбилиси с требованием его освобождения>>Об этом Мелия заявил на акции протеста перед парламентом Грузии на проспекте Руставели. Несколько тысяч сторонников Саакашвили собрались в день его рождения с требованием его освобождения. Как подчеркнул оппозиционер, чем больше людей будет участвовать в акции протеста, тем лучше, ведь Саакашвили, по его словам, "борется не для себя". "Это тяжелое решение, и это наше конституционное решение. Я никого не буду обязывать, но чем больше нас будет, чем больше будет консолидация, тем быстрее настанет позитивный результат", - заявил Мелия.Оппозиционеры, по его словам, будут голодать у офиса "Единого национального движения" на Кахетинском шоссе, на окраине Тбилиси.До начала митинга ряд СМИ сообщил, что начать массовую голодовку потребовал от партии сам Саакашвили, грозя остановить финансовые потоки.Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года, 29 сентября, в преддверии второго тура выборов в местные органы власти, чтобы поддержать оппозицию. Он тайно пересек границу и 1 октября был арестован. В тот же день он объявил голодовку и прекратил ее лишь 50 дней спустя, после того как его этапировали из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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