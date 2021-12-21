https://sputnik-georgia.ru/20211221/peregovory-abashidze-i-karasina---dostizheniya-za-9-let-263039444.html

Переговоры Абашидзе и Карасина - достижения за 9 лет

Переговоры Абашидзе и Карасина - достижения за 9 лет

Грузия за восемь лет экспортировала в Россию товары на 2,5 миллиарда долларов 21.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-21T18:03+0400

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экономика

россия

грузия

грузинская мечта

зураб абашидзе

григорий карасин

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Восстановление торговых отношений и активизация туризма из России попали в отчет спецпредставителя премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе.Абашидзе был назначен спецпредставителем для ведения неформального диалога с Россией в ноябре 2012 года, после того как к власти пришла "Грузинская мечта", назвавшая одним из своих приоритетов восстановление отношений с РФ. В ходе регулярных встреч Абашидзе с главой международного комитета Совфеда Григорием Карасиным обсуждаются экономические и торговые вопросы.Основным достижением диалога спецпредставитель премьера назвал восстановление торговых отношений с Россией, которые были прерваны в 2006 году.Еще одним достижением неформального диалога он назвал восстановление в 2014 году авиасообщения с Россией, прерванного после 2008 года, и, соответственно, рост туризма."В 2019 году Грузию посетило рекордное число туристов из России – 1,5 миллиона туристов за год", - сказал Абашидзе.Он также отметил упрощение визового режима с Россией, согласно которому приглашение для получение гражданином Грузии визы может сделать любой россиянин.Гарибашвили заявил, что Грузия готова ко вступлению в НАТО – Столтенберг ответил>>Были успехи и в гуманитарном направлении. Абашидзе особо отметил досрочное освобождение задержанных в России в 2008 году по обвинению в шпионаже.Подводя итоги своей работы, он отметил, что снижение температуры российско-грузинских отношений положительно повлияло на процесс европейской интеграции Грузии.Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Грузия разорвала их после признания Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии (Цхинвальский регион) в августе 2008 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, россия, грузия, грузинская мечта, зураб абашидзе, григорий карасин