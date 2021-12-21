Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211221/peregovory-abashidze-i-karasina---dostizheniya-za-9-let-263039444.html
Переговоры Абашидзе и Карасина - достижения за 9 лет
Переговоры Абашидзе и Карасина - достижения за 9 лет
Грузия за восемь лет экспортировала в Россию товары на 2,5 миллиарда долларов 21.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-21T18:03+0400
2021-12-21T18:04+0400
экономика
россия
грузия
грузинская мечта
зураб абашидзе
григорий карасин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23986/56/239865696_0:58:2000:1183_1920x0_80_0_0_b270752c419b1072eb48f147d6752a2b.jpg
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Восстановление торговых отношений и активизация туризма из России попали в отчет спецпредставителя премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе.Абашидзе был назначен спецпредставителем для ведения неформального диалога с Россией в ноябре 2012 года, после того как к власти пришла "Грузинская мечта", назвавшая одним из своих приоритетов восстановление отношений с РФ. В ходе регулярных встреч Абашидзе с главой международного комитета Совфеда Григорием Карасиным обсуждаются экономические и торговые вопросы.Основным достижением диалога спецпредставитель премьера назвал восстановление торговых отношений с Россией, которые были прерваны в 2006 году.Еще одним достижением неформального диалога он назвал восстановление в 2014 году авиасообщения с Россией, прерванного после 2008 года, и, соответственно, рост туризма."В 2019 году Грузию посетило рекордное число туристов из России – 1,5 миллиона туристов за год", - сказал Абашидзе.Он также отметил упрощение визового режима с Россией, согласно которому приглашение для получение гражданином Грузии визы может сделать любой россиянин.Гарибашвили заявил, что Грузия готова ко вступлению в НАТО – Столтенберг ответил&gt;&gt;Были успехи и в гуманитарном направлении. Абашидзе особо отметил досрочное освобождение задержанных в России в 2008 году по обвинению в шпионаже.Подводя итоги своей работы, он отметил, что снижение температуры российско-грузинских отношений положительно повлияло на процесс европейской интеграции Грузии.Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Грузия разорвала их после признания Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии (Цхинвальский регион) в августе 2008 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23986/56/239865696_340:88:2000:1333_1920x0_80_0_0_efc22d327690ca38dcfb29e7f01314c9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика, россия, грузия, грузинская мечта, зураб абашидзе, григорий карасин

Переговоры Абашидзе и Карасина - достижения за 9 лет

18:03 21.12.2021 (обновлено: 18:04 21.12.2021)
© photo: Sputnik / Denis AslanovСпецпредставитель премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе
Спецпредставитель премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе - Sputnik Грузия, 1920, 21.12.2021
© photo: Sputnik / Denis Aslanov
Подписаться на
Грузия за восемь лет экспортировала в Россию товары на 2,5 миллиарда долларов
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Восстановление торговых отношений и активизация туризма из России попали в отчет спецпредставителя премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе.
Абашидзе был назначен спецпредставителем для ведения неформального диалога с Россией в ноябре 2012 года, после того как к власти пришла "Грузинская мечта", назвавшая одним из своих приоритетов восстановление отношений с РФ. В ходе регулярных встреч Абашидзе с главой международного комитета Совфеда Григорием Карасиным обсуждаются экономические и торговые вопросы.
Основным достижением диалога спецпредставитель премьера назвал восстановление торговых отношений с Россией, которые были прерваны в 2006 году.

"В период с 2012 по 2020 год мы достигли позитивной динамики – на российский рынок попала продукция на общую стоимость 2,5 миллиарда долларов. По данным за 10 месяцев этого года, торговый оборот вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года", - сказал Абашидзе на заседании парламентского комитета по внешним связям.

Еще одним достижением неформального диалога он назвал восстановление в 2014 году авиасообщения с Россией, прерванного после 2008 года, и, соответственно, рост туризма.
"В 2019 году Грузию посетило рекордное число туристов из России – 1,5 миллиона туристов за год", - сказал Абашидзе.
Он также отметил упрощение визового режима с Россией, согласно которому приглашение для получение гражданином Грузии визы может сделать любой россиянин.
Гарибашвили заявил, что Грузия готова ко вступлению в НАТО – Столтенберг ответил>>
Были успехи и в гуманитарном направлении. Абашидзе особо отметил досрочное освобождение задержанных в России в 2008 году по обвинению в шпионаже.
Подводя итоги своей работы, он отметил, что снижение температуры российско-грузинских отношений положительно повлияло на процесс европейской интеграции Грузии.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Грузия разорвала их после признания Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии (Цхинвальский регион) в августе 2008 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:05Путин выступил на заседании коллегии Минобороны – ключевые заявления президента России
18:33Вы будете в шоке: Илон Маск рассказал, сколько налогов он платит за год
18:28Путин заявил, что ему надоели манипуляции со стороны Запада
18:25США сформировали в Европе "многосферную" бригаду с ударными системами, заявил Шойгу
18:16Шойгу рассказал о планах по перевооружению российской армии и ее нынешнем уровне
18:03Переговоры Абашидзе и Карасина - достижения за 9 лет
18:02Путин: Россия ждет ясного и своевременного ответа США на предложения по безопасности
17:50Илия II выразил соболезнования в связи с кончиной Джемала Чкуасели
17:36Вниманию автомобилистов: движение на дорогах Грузии ограничено
17:21Верхний Ларс: дорога к границе с Россией закрыта до 23 декабря
17:07Центр русского языка "Азбука" снял кино о святом М. Тверском, чьи мощи хранятся в Грузии
16:52НАТО отрабатывает применение совместных группировок против России, заявили в Минобороны РФ
16:37Горный козел Тариэл, погуляв в Дагестане, вернулся в Лагодехский заповедник
16:22В Грузии уточнили показатель экономического роста за третий квартал 2021 года
15:52Пашинян рассказал о восстановлении ж/д и автомобильного сообщения с Азербайджаном
15:34Сталинисты в Грузии отметили день рождения "вождя народов" - видео
15:22Снег, туман, шторм – погода в Грузии резко ухудшается
15:07В Гори идейные последователи Сталина отметили его день рождения
14:52Таинственное исчезновение эксперта – полиция нашла телефон и письмо Герлиани
14:36Гражданин Азербайджана пытался ввезти в Грузию более 20 млн рублей