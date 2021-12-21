https://sputnik-georgia.ru/20211221/proizvedeniya-chaykovskogo-prozvuchat-v-tbilisi-pod-novyy-god-263029399.html

Произведения Чайковского прозвучат в Тбилиси под Новый год

Произведения Чайковского прозвучат в Тбилиси под Новый год

Вместе с бессмертными произведениями Чайковского, на сцене оперного театра прозвучит и музыка молодого грузинского композитора

2021-12-21T13:51+0400

2021-12-21T13:51+0400

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Произведения русского композитора Петра Чайковского прозвучат на концерте Национального симфонического оркестра им. Е. Микеладзе на сцене Тбилисского театра оперы и балета им. З. Палиашвили 27 декабря.Оркестром будет управлять известный грузинский дирижер, пианист и композитор Николоз Рачвели. В ранге солистов перед слушателями выступят пианист Сандро Гегечкори и виолончелистка Лизи Рамишвили, которые исполнят в сопровождении оркестра концерт для фортепиано с оркестром №1 и вариации на тему рококо.На вечере также состоится мировая премьера произведения Mox Adventu молодого грузинского композитора Торнике Попхадзе для оркестра с хором. Исполнит его Государственная капелла Абхазии имени Гурама Курашвили. Мероприятие пройдет при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи Грузии, Национального музыкального центра и Союза деятелей культуры "КонцептArt".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211213/bregvadze-stanet-zvezdoy-kontserta-kinomuzyki-v-tbilisi--262820529.html

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культура, новости, грузия, концерт, тбилиси, николоз рачвели, абхазия, петр чайковский, национальный музыкальный центр