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Произведения Чайковского прозвучат в Тбилиси под Новый год
Произведения Чайковского прозвучат в Тбилиси под Новый год
Вместе с бессмертными произведениями Чайковского, на сцене оперного театра прозвучит и музыка молодого грузинского композитора
2021-12-21T13:51+0400
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николоз рачвели
абхазия
петр чайковский
национальный музыкальный центр
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Произведения русского композитора Петра Чайковского прозвучат на концерте Национального симфонического оркестра им. Е. Микеладзе на сцене Тбилисского театра оперы и балета им. З. Палиашвили 27 декабря.Оркестром будет управлять известный грузинский дирижер, пианист и композитор Николоз Рачвели. В ранге солистов перед слушателями выступят пианист Сандро Гегечкори и виолончелистка Лизи Рамишвили, которые исполнят в сопровождении оркестра концерт для фортепиано с оркестром №1 и вариации на тему рококо.На вечере также состоится мировая премьера произведения Mox Adventu молодого грузинского композитора Торнике Попхадзе для оркестра с хором. Исполнит его Государственная капелла Абхазии имени Гурама Курашвили. Мероприятие пройдет при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи Грузии, Национального музыкального центра и Союза деятелей культуры "КонцептArt".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, концерт, тбилиси, николоз рачвели, абхазия, петр чайковский, национальный музыкальный центр

Произведения Чайковского прозвучат в Тбилиси под Новый год

13:51 21.12.2021
© Sputnik / Alexander ImedashviliГосударственный театр оперы и балета им Захария Палиашвили
Государственный театр оперы и балета им Захария Палиашвили - Sputnik Грузия, 1920, 21.12.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Вместе с бессмертными произведениями Чайковского на сцене оперного театра прозвучит и музыка молодого грузинского композитора
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Произведения русского композитора Петра Чайковского прозвучат на концерте Национального симфонического оркестра им. Е. Микеладзе на сцене Тбилисского театра оперы и балета им. З. Палиашвили 27 декабря.
Оркестром будет управлять известный грузинский дирижер, пианист и композитор Николоз Рачвели. В ранге солистов перед слушателями выступят пианист Сандро Гегечкори и виолончелистка Лизи Рамишвили, которые исполнят в сопровождении оркестра концерт для фортепиано с оркестром №1 и вариации на тему рококо.
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На вечере также состоится мировая премьера произведения Mox Adventu молодого грузинского композитора Торнике Попхадзе для оркестра с хором. Исполнит его Государственная капелла Абхазии имени Гурама Курашвили.
Мероприятие пройдет при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи Грузии, Национального музыкального центра и Союза деятелей культуры "КонцептArt".
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