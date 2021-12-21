https://sputnik-georgia.ru/20211221/sbornaya-gruzii-po-futzalu-ustupila-kirgizii-v-tovarischeskom-matche-263045565.html

Сборная Грузии по футзалу уступила Киргизии в товарищеском матче

Сборная Грузии по футзалу уступила Киргизии в товарищеском матче

Для сборной Грузии по футзалу это уже третий тест-матч в рамках подготовки к чемпионату Европы 21.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-21T21:44+0400

2021-12-21T21:44+0400

2021-12-21T21:44+0400

спорт

новости

грузия

сборная грузии по футзалу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/0a/251424274_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_9b0b3851ec8db97951c3a2e8b9c89c80.jpg

ТБИЛИСИ, 21 дек – Sputnik. Национальная сборная Грузии по футзалу проиграла в Тбилиси команде Киргизии 1:2 в товарищеском матче.Основные события матча произошли в первом тайме. Подопечные Автандила Асатиани вышли вперед после точного удара Ираклия Тодуа. Однако, гости сумели переломить ход встречи и до перерыва забили два гола. Дублем отметился Шохрух Махамадаминов.Во втором тайме хозяева владели игровым и территориальным преимуществом, но пробить оборону киргизской сборной так и не смогли.Для сборной Грузии по футзалу это уже третий тест-матч в рамках подготовки к чемпионату Европы. Ранее команда Асатиани провела две встречи с Сербией. Первый матч завершился вничью 1:1, а во второй игре грузины победили 4:3.Завтра, 22 декабря, грузинские футболисты вновь встретятся со сборной Киргизии. Эта игра также пройдет в Тбилиси.Сборная Грузии по футзалу впервые в своей истории примет участие в чемпионате Европы, который пройдет в Нидерландах в январе-феврале следующего года. Соперниками нашей команды на групповом этапе станут сборные Испании, Боснии и Герцеговины и Азербайджана.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211218/sbornaya-gruzii-po-futzalu-obygrala-serbiyu-v-tovarischeskom-matche-262968216.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, новости, грузия, сборная грузии по футзалу