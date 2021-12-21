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Сборная Грузии по футзалу уступила Киргизии в товарищеском матче
Сборная Грузии по футзалу уступила Киргизии в товарищеском матче
Для сборной Грузии по футзалу это уже третий тест-матч в рамках подготовки к чемпионату Европы 21.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-21T21:44+0400
2021-12-21T21:44+0400
2021-12-21T21:44+0400
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сборная грузии по футзалу
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ТБИЛИСИ, 21 дек – Sputnik. Национальная сборная Грузии по футзалу проиграла в Тбилиси команде Киргизии 1:2 в товарищеском матче.Основные события матча произошли в первом тайме. Подопечные Автандила Асатиани вышли вперед после точного удара Ираклия Тодуа. Однако, гости сумели переломить ход встречи и до перерыва забили два гола. Дублем отметился Шохрух Махамадаминов.Во втором тайме хозяева владели игровым и территориальным преимуществом, но пробить оборону киргизской сборной так и не смогли.Для сборной Грузии по футзалу это уже третий тест-матч в рамках подготовки к чемпионату Европы. Ранее команда Асатиани провела две встречи с Сербией. Первый матч завершился вничью 1:1, а во второй игре грузины победили 4:3.Завтра, 22 декабря, грузинские футболисты вновь встретятся со сборной Киргизии. Эта игра также пройдет в Тбилиси.Сборная Грузии по футзалу впервые в своей истории примет участие в чемпионате Европы, который пройдет в Нидерландах в январе-феврале следующего года. Соперниками нашей команды на групповом этапе станут сборные Испании, Боснии и Герцеговины и Азербайджана.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, сборная грузии по футзалу
Сборная Грузии по футзалу уступила Киргизии в товарищеском матче
Для сборной Грузии по футзалу это уже третий тест-матч в рамках подготовки к чемпионату Европы
ТБИЛИСИ, 21 дек – Sputnik. Национальная сборная Грузии по футзалу проиграла в Тбилиси команде Киргизии 1:2 в товарищеском матче.
Основные события матча произошли в первом тайме. Подопечные Автандила Асатиани вышли вперед после точного удара Ираклия Тодуа. Однако, гости сумели переломить ход встречи и до перерыва забили два гола. Дублем отметился Шохрух Махамадаминов.
Во втором тайме хозяева владели игровым и территориальным преимуществом, но пробить оборону киргизской сборной так и не смогли.
Для сборной Грузии по футзалу это уже третий тест-матч в рамках подготовки к чемпионату Европы. Ранее команда Асатиани провела две встречи с Сербией. Первый матч завершился вничью 1:1, а во второй игре грузины победили 4:3.
Завтра, 22 декабря, грузинские футболисты вновь встретятся со сборной Киргизии. Эта игра также пройдет в Тбилиси.
Сборная Грузии по футзалу впервые в своей истории примет участие в чемпионате Европы, который пройдет в Нидерландах в январе-феврале следующего года. Соперниками нашей команды на групповом этапе станут сборные Испании, Боснии и Герцеговины и Азербайджана.
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