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Стрельба в Гардабани - раненый находится в критическом состоянии
Стрельба в Гардабани - раненый находится в критическом состоянии
Неизвестный открыл огонь по 37-летнему мужчине в селе Каратакла из проезжающей машины 21.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-21T10:22+0400
2021-12-21T10:22+0400
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Состояние 37-летнего жителя Гардабанского района (Восточная Грузия), в которого накануне стреляли из огнестрельного оружия, критически тяжелое, сообщает телеканал Rustavi 2.Инцидент произошел в селе Каратакла. Неизвестный открыл огонь по мужчине из проезжающей машины. По предварительным данным, было выпущено до 20 пуль.Дело о перестрелке на востоке Грузии раскрыто: задержан один человек>>По словам реаниматолога, состояние пациента остается тяжелым. Он находится в реанимации. Мужчину с несколькими пулевыми ранениями, в том числе в голову, привез в больницу родственник."Он не был контактным. Была начата антишоковая терапия. Позже было осуществлено нейрохирургическое вмешательство. Состояние остается критическим", – заявила реаниматолог Ирма Сулаквелидзе.Мотив преступления неизвестен. Злоумышленник скрылся с места происшествия и до сих пор находится в розыске. Следствие ведется по статье "Попытка умышленного убийства".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, гардабани, попытка убийства
Стрельба в Гардабани - раненый находится в критическом состоянии
10:22 21.12.2021 (обновлено: 10:38 21.12.2021)
Неизвестный открыл огонь по 37-летнему мужчине в селе Каратакла из проезжающей машины
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik.
Состояние 37-летнего жителя Гардабанского района (Восточная Грузия), в которого накануне стреляли из огнестрельного оружия, критически тяжелое, сообщает телеканал Rustavi 2
.
Инцидент произошел в селе Каратакла. Неизвестный открыл огонь по мужчине из проезжающей машины. По предварительным данным, было выпущено до 20 пуль.
По словам реаниматолога, состояние пациента остается тяжелым. Он находится в реанимации. Мужчину с несколькими пулевыми ранениями, в том числе в голову, привез в больницу родственник.
"Он не был контактным. Была начата антишоковая терапия. Позже было осуществлено нейрохирургическое вмешательство. Состояние остается критическим", – заявила реаниматолог Ирма Сулаквелидзе.
Мотив преступления неизвестен. Злоумышленник скрылся с места происшествия и до сих пор находится в розыске.
Следствие ведется по статье "Попытка умышленного убийства".
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