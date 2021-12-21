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Суд продлил арест бизнесмену Эбралидзе
Суд продлил арест бизнесмену Эбралидзе
Эбралидзе вину не признает и утверждает, что его оговаривает бизнес-партнер 21.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 дек – Sputnik. Куйбышевский районный суд Петербурга продлил до 23 марта арест бизнесмену Александру Эбралидзе, обвиняемому в растрате 3 миллиардов рублей, сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга. В пресс-службе добавили, что Эбралидзе вину не признает и утверждает, что его оговаривает бизнес-партнер Эльдар Дыгов, который также находится под арестом.По версии следствия, Эбралидзе в 2014-2016 годах организовал незаконное присвоение вверенных Дыгову денег, хранящихся в "АКБ "Констанс-Банк", на сумму более 2,9 миллиарда рублей.Ранее сообщалось, что 24 ноября Эбралидзе был задержан, от дачи показаний он отказался. Суд арестовал его на один месяц. Следствие, обосновывая ходатайство об аресте, указывало, что Ебралидзе с учетом финансового положения скроется от предварительного следствия и суда, покинет пределы РФ. Кроме того, как сообщает пресс-служба судов, при обыске в рабочем кабинете Эбралидзе была обнаружена электронная переписка, указывающая на осведомленность фигуранта об организации заказных убийств.Эбралидзе известен как основатель компании "Талион", занимался переоборудованием зданий в центре Петербурга. Также основал и возглавил "Всемирный конгресс народов Грузии", объединяющий грузин, проживающих за пределами исторической родины. В 2009 году на Международной конференции народов Грузии в Сочи он заявил о намерении участвовать в выборах президента Грузии. Кроме того, Эбралидзе стал одним из трех учредителей Санкт-Петербургской юридической академии.
https://sputnik-georgia.ru/20211125/biznesmen-ebralidze-zaderzhan-v-rossii-po-delu-o-rastrate-262357705.html
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Суд продлил арест бизнесмену Эбралидзе

21:12 21.12.2021 (обновлено: 21:15 21.12.2021)
CC BY-SA 2.0 / verkeorg / 484563651Молоток судьи, архивное фото
Молоток судьи, архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 21.12.2021
CC BY-SA 2.0 / verkeorg / 484563651
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Эбралидзе вину не признает и утверждает, что его оговаривает бизнес-партнер
ТБИЛИСИ, 21 дек – Sputnik. Куйбышевский районный суд Петербурга продлил до 23 марта арест бизнесмену Александру Эбралидзе, обвиняемому в растрате 3 миллиардов рублей, сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга.
В пресс-службе добавили, что Эбралидзе вину не признает и утверждает, что его оговаривает бизнес-партнер Эльдар Дыгов, который также находится под арестом.
По версии следствия, Эбралидзе в 2014-2016 годах организовал незаконное присвоение вверенных Дыгову денег, хранящихся в "АКБ "Констанс-Банк", на сумму более 2,9 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что 24 ноября Эбралидзе был задержан, от дачи показаний он отказался. Суд арестовал его на один месяц. Следствие, обосновывая ходатайство об аресте, указывало, что Ебралидзе с учетом финансового положения скроется от предварительного следствия и суда, покинет пределы РФ.
Бизнесмен Александр Эбралидзе - Sputnik Грузия, 1920, 25.11.2021
Бизнесмен Эбралидзе задержан в России по делу о растрате
25 ноября, 13:23
Кроме того, как сообщает пресс-служба судов, при обыске в рабочем кабинете Эбралидзе была обнаружена электронная переписка, указывающая на осведомленность фигуранта об организации заказных убийств.
Эбралидзе известен как основатель компании "Талион", занимался переоборудованием зданий в центре Петербурга. Также основал и возглавил "Всемирный конгресс народов Грузии", объединяющий грузин, проживающих за пределами исторической родины. В 2009 году на Международной конференции народов Грузии в Сочи он заявил о намерении участвовать в выборах президента Грузии. Кроме того, Эбралидзе стал одним из трех учредителей Санкт-Петербургской юридической академии.
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