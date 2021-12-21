https://sputnik-georgia.ru/20211221/tainstvennoe-ischeznovenie-eksperta--politsiya-ischet-ramaza-gerliani-263031444.html

Таинственное исчезновение эксперта – полиция нашла телефон и письмо Герлиани

Таинственное исчезновение эксперта – полиция нашла телефон и письмо Герлиани

Прежде чем исчезнуть, Герлиани оставил письмо, в котором назвал имя полицейского якобы шантажировавшего его 21.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-21T14:52+0400

2021-12-21T14:52+0400

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Уже третий день, как бесследно пропал директор НПО "Центр экономической трансформации" Рамаз Герлиани – полиция начала его поиски.Накануне сотрудники полиции провели обыск в офисе Герлиани, где нашли письмо и его мобильный телефон. Как выяснилось, мобильный лежал на его рабочем столе, а маркером был приписан пароль.В Польше пропал гражданин Грузии>>"Нашли телефон и письмо, содержание которого было следующим: "Больше не могу терпеть, простите". Упоминает своих двух детей, и говорит, что любит их", – рассказал друг Герлиани Нодар Сирбиладзе журналистам.Герлиани пропал 19 декабря. Его след исчезает у отделения полиции в поселке Авчала на окраине Тбилиси. Герлиани оставил открытую машину на стоянке полиции, а в машине письмо. В письме Герлиани призывает полицейских заинтересоваться тем, велась ли за ним слежка с помощью специального устройства в машине, дома или на работе.А перед тем, как оставить машину и письмо в Авчала, Герлиани опубликовал пост на своей странице в социальной сети. Еще до исчезновения экономист назвал имя и фамилию сотрудника полиции, который его якобы "унижал и шантажировал".В посте он указывал, что обратился в полицию 14 ноября и требовал начала расследования по факту шантажа и притеснения. Здесь же он прикрепил несколько файлов в подтверждение того, что полиция начала следствие, но без какого-либо результата.Бывшая жена Герлиани, а также другие члены его семьи и друзья, с которыми он контактировал в последнее время, уже опрошены полицией. Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконное лишение свободы" и наказывается лишением свободы на срок от двух до четырех лет.

https://sputnik-georgia.ru/20210927/gruzinskiy-wikileaks-ili-pechalnye-rytsari-skandalnykh-politicheskikh-peredryag-259946860.html

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